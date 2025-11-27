बिना दूध पिए हड्डियां मजबूत हो सकती है, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किए दो ड्रिंक
Drinks to strength bones without milk: उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों कमजोर होने लगती है। जिसका कारण घटती बोन डेंसिटी है। जिसे बढ़ाने के लिए दूध या डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते तो न्यूट्रिशनिस्ट के बताए इन ड्रिंक्स को पिएं। हड्डियां होंगी मजबूत।
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक ही सुपरफूड याद आता है, वो है दूध। अक्सर डेयरी प्रोडक्ट को हड्डियों के लिए हेल्दी माना जाता है। उम्र के साथ हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी हेल्थ को सही रखने के लिए डेयरी प्रोडक्ट की एकमात्र विकल्प नही है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसे दो ड्रिंक शेयर किए हैं। जो बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजिंक के मुताबिक 50 की उम्र के बाद लोग तेजी से बोन डेंसिटी खोते हैं। जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेनिया होने का रिस्क रहता है। खासतौर पर महिलाओं में मेनोपॉज की वजह से बोन लॉस 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाले फूड्स को आहार में लिया जाए। ऐसे फूड्स जिसमे कैल्शियम के साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के जैसे मिनरल्स हो। जो बोन हेल्थ के लिए काम करें और उसे मजबूत बनाएं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने दूध से भी ज्यादा असरदार इन 2 ड्रिंक्स को शेयर किया है। जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।
धनिया और पुदीने की ड्रिंक
ताजे हरे धनिया और पुदीना के पत्तों को पीसकर ड्रिंक तैयार करें और पिएं। इस ड्रिंक में एक गिलास दूध से तीन गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। जो हड्डियों की मजबूती में मदद करता है।
सहजन की फलियों का सूप
सहजन की फलियों में मिनरल्स और विटामिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। कैल्शियम के साथ ही इसमे पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि जिन लोगों को बोन डेंसिटी का इश्यू है या ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है उन्हें दो ड्रमस्टिक को खाना चाहिए। कैल्शियम की कमी को दूर करने और बोन डेंसिटी को बढाने के लिए उन्होंने सहजन की फली का सूप बनाकर पीने की सलाह दी है। साथ ही बताया है कि सहजन की दो स्टिक को पानी में उबालकर रख लें और दिनभर में उन स्टिक को चूसकर खाएं। सालभर में तीन से चार महीने ड्रम स्टिक को इस तरह खाने से हड्डियों की समस्या दूर होने में मदद मिलेगी।
