बिना दूध पिए हड्डियां मजबूत हो सकती है, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किए दो ड्रिंक

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक ही सुपरफूड याद आता है, वो है दूध। अक्सर डेयरी प्रोडक्ट को हड्डियों के लिए हेल्दी माना जाता है। उम्र के साथ हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी हेल्थ को सही रखने के लिए डेयरी प्रोडक्ट की एकमात्र विकल्प नही है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने ऐसे दो ड्रिंक शेयर किए हैं। जो बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजिंक के मुताबिक 50 की उम्र के बाद लोग तेजी से बोन डेंसिटी खोते हैं। जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेनिया होने का रिस्क रहता है। खासतौर पर महिलाओं में मेनोपॉज की वजह से बोन लॉस 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाले फूड्स को आहार में लिया जाए। ऐसे फूड्स जिसमे कैल्शियम के साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के जैसे मिनरल्स हो। जो बोन हेल्थ के लिए काम करें और उसे मजबूत बनाएं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने दूध से भी ज्यादा असरदार इन 2 ड्रिंक्स को शेयर किया है। जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।