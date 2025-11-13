मीट से भी ज्यादा प्रोटीन दे सकते हैं ये 5 वेजिटेरियन फूड, गेस्ट्रो डॉक्टर ने गिना दी लिस्ट

संक्षेप: Protein Rich Vegetarian Foods: कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल ने 5 वेजिटेरियन गट फ्रेंडली फूड्स को गिनाया है। जिनमे प्रोटीन की मात्रा भरपूर है, साथ ही ये डाइजेशन में भी बहुत आसान होते हैं।

शरीर को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। खासतौर रोजाना जिम जाने वाले और जमकर कसरत करने वालों को डाइट में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा की जरूरत होती है। और, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादातर एडवाइज एग खाने या फिर चिकन ब्रेस्ट खाने की मिलती है। लेकिन वेजिटेरियन लोग किस फूड से प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में कैलिफोर्निया के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल मैनीकैम ने 5 ऐसे वेजिटेरियन फूड्स के नाम गिनाएं जो ना केवल प्रोटीन से भरपूर हैं और गट फ्रेंडली भी हैं। आमतौर पर अंडे और चिकन को खाकर गट हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में हेल्दी फूड्स में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन के साथ गट को हेल्दी रखने का भी अच्छा सोर्स मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियो में डॉक्टर पाल ने 5 वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड्स को शेयर किया है जो डाइजेशन में भी आसान है।

स्प्राउटेड मूंग दाल 100 ग्राम स्प्राउट की हुई मूंग दाल में 7 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमे फाइबर भी होता है। जो इसे पेट के लिए पचाना आसान बनाता है और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब्शन की मात्रा बढ़ाता है।

टोफू सोया मिल्क से तैयार टोफू में हर 100 ग्राम टोफू में 8 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। ये प्लांट बेस्ट अमीनो एसिड बॉडी को पहुंचाता है साथ ही फैट में लो होता है।

ग्रीक योगर्ट ग्रीक योगर्ट भी वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम योगर्ट में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही योगर्ट प्रोबायोटिक होता है। जो गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के साथ ही डाइजेशन में सपोर्ट करता है।

लो फैट पनीर लो फैट पनीर में प्रोटीन की मात्रा बाकी सबसे ज्यादा ही रहती है। अगर लो फैट दूध से पनीर तैयार की गई है तो भी 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। पनीर डाइजेशन में हल्की होती है और इसे मॉडरेट लेवल पर ही खाना चाहिए।

टेम्फ टेम्फ एक इंडोनेशियन फूड है जो सायोबीन को फर्मेंट करके सॉलिड केक की तरह तैयार किया जाता है। टेम्फ में सबसे ज्यादा लगभग 19 ग्राम प्रोटीन केवल 100 ग्राम में ही मिल जाता है। यहीं नहीं चूंकि ये फर्मेंटेड होता है इसलिए ये गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है।