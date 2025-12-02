शराब नहीं, किडनी को 70% तक खराब कर सकती है ये 1 ड्रिंक, एम्स के यूरोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी!

संक्षेप: एक ड्रिंक ऐसी भी है, जो आजकल काफी कंज्यूम की जा रही है, खासतौर से युवाओं के बीच और ये ड्रिंक 70% तक किडनी को खराब करने की ताकत रखती है। सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉ परवेज ने इसी बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

किडनी हमारी बॉडी फंक्शनिंग में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो हमारे ब्लड से वेस्ट, टॉक्सिन और एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालने का काम करता है। ये बॉडी में फ्लूड रेगुलेशन, बीपी रेगुलेशन और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी मदद करती है। ऐसे में किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत अहम हो जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वो शराब जैसी नशीली चीजें नहीं ले रहे हैं, तो किडनी को खास नुकसान नहीं होता है। जबकि एक ड्रिंक ऐसी भी है, जो आजकल काफी कंज्यूम की जा रही है, खासतौर से युवाओं के बीच और ये ड्रिंक 70% तक किडनी को खराब करने की ताकत रखती है। सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉ परवेज ने इसी बारे में बताया है, आइए जानते हैं।

किडनी के लिए सबसे खतरनाक है ये 1 ड्रिंक यूरोलॉजिस्ट डॉ परवेज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए बताते हैं कि किडनी के लिए सबसे खतरनाक ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक है, जो आजकल काफी पॉपुलर हो रही हैं। इन्हें रेगुलरली पीने से किडनी के 70 प्रतिशत तक डैमेज होने का चांस रहता है। दरअसल इन एनर्जी ड्रिंक्स में कई ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं, जो किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डालने का काम करते हैं। यही वजह है कि जो लोग लंबे समय से इनका सेवन कर रहे थे, उनमें किडनी डैमेज और किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी देखने को मिलता है।

WHO ने भी दी है चेतावनी डॉ परवेज बताते हैं कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एनर्जी ड्रिंक्स को ले कर चेतावनी दी है। ऐसी ड्रिंक्स को लेने से पहले सोचना चाहिए, खासतौर से अगर आप लगभग डेली इन्हें पी रहे हैं, तो वाकई खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों को पहले से किडनी की कोई समस्या है, उन्हें तो एनर्जी ड्रिंक्स पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए।