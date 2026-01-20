Hindustan Hindi News
हेल्थNo Medicines Needed Chinese Onion Remedy for Cough and Congestion
सर्दी-खांसी में रामबाण! गले में जमा बलगम हटाने का चीनी घरेलू नुस्खा वायरल

सर्दी-खांसी में रामबाण! गले में जमा बलगम हटाने का चीनी घरेलू नुस्खा वायरल

संक्षेप:

सर्दी, खांसी और गले में जमे बलगम से राहत पाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पुराना चीनी घरेलू नुस्खा वायरल हो रहा है। घर में आसानी से मिल जाने वाली कुछ चीजों से तैयार इस रेमेडी को आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं।

Jan 20, 2026 03:54 pm ISTShubhangi Gupta
सर्दी, खांसी और गले में जमा बलगम सर्दियों की सबसे आम लेकिन परेशान करने वाली समस्याओं में से एक है। ठंडी हवा, कमजोर इम्युनिटी और मौसम में अचानक बदलाव के कारण शरीर में म्यूकस बनने लगता है जिससे सांस लेने में तकलीफ, भारीपन और लगातार खांसी बनी रहती है। ऐसे में लोग अक्सर तुरंत दवाओं की ओर रुख करते हैं, लेकिन हर बार दवाइयां लेना सही या जरूरी नहीं होता।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पुराना चीनी घरेलू नुस्खा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पीढ़ियों से सर्दी-जुकाम और फ्लू में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस नुस्खे में लाल प्याज, शहद और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि यह मिश्रण गले में जमे बलगम को ढीला कर बाहर निकालने में मदद करता है, फेफड़ों को साफ करता है और शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। सादे लेकिन असरदार इस उपाय को लोग ठंड के मौसम में एक सुरक्षित घरेलू विकल्प मान रहे हैं। जानें इसके बारे में-

कैसे काम करता है यह नुस्खा?

लाल प्याज में सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो बलगम को पतला कर उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। शहद गले की सूजन को शांत करता है और खांसी से राहत देता है, जबकि ऑलिव ऑयल सांस की नलियों को चिकनाई प्रदान करता है जिससे जलन और खराश कम होती है।

बनाने का तरीका

  • सबसे पहले 1 मध्यम लाल प्याज को काटकर 2 कप पानी में उबाल लें।
  • जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें।
  • अब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं।
  • गुनगुना होने पर धीरे-धीरे पिएं, इसे रात में सोने से पहले लेने से ज्यादा फायदा मिलता है।

फायदे क्या हैं?

  1. यह गले में जमे म्यूकस को तोड़ने में मदद करता है।
  2. खांसी और जुकाम में राहत दिला सकता है।
  3. फेफड़ों की सफाई में सहायक है।
  4. इम्युनिटी को सपोर्ट करता है और शरीर के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है।

नोट: हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नुस्खा दवाओं का विकल्प नहीं है, लेकिन हल्के सर्दी-जुकाम और बलगम की समस्या में सहायक घरेलू उपाय हो सकता है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

Shubhangi Gupta

