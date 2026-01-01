ना फूड ना ड्रिंक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया केवल इस ऐक्शन से एसिड रिफ्लक्स की समस्या होगी दूर
Home remedy for acid reflux at night: हमेशा एसिड रिफ्ल्कस की समस्या परेशान करती है तो किसी फूड्स या ड्रिंक्स को पीने की बजाय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के बताए इन 3 एक्शन को फॉलो करें। सीने में जलन, ब्लोटिंग और कब्ज से मिलेगी राहत।
एसिड रिफ्लक्स की समस्या से काफी सारे लोग जूझते हैं। जिसका मेन कारण गलत खानपान और लाइफस्टाइल है। जब पेट में बनने वाला एसिड फूड पाइप में वापस आ जाता है। जिसकी वजह से सीने में जलन की समस्या परेशान करती है। अक्सर एसिडिटी से बचने के लिए कई तरह के ड्रिंक्स और फूड्स खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर कभी अचानक से एसिड रिफ्लक्स की वजह से सीने में जलन होने लगे तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ ने क्विक एक्शन शेयर किया है। जिसे करने से एसिड रिफ्लक्स की वजह से होने वाली दिक्कत से आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही ये एक्शन कब्ज और ब्लोटिंग से भी राहत देंगे।
ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करें
अगर कभी एसिड रिफ्लक्स की समस्या परेशान करे तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करे। सबसे पहले नाक से सांस लें। और इस दौरान नोटिस करें कि पेट बाहर की तरफ आ रहा हो। फिर सांस को 3-5 सेकेंड शरीर में रखें और फिर नाक से सांस छोड़े कि पेट अंदर की तरफ चला जाए। इस एक्शन को करने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या से राहत मिलेगी।
वॉक करें
एसिड रिफ्लक्स के साथ ही स्टमक डॉक्टर ने ब्लोटिंग से राहत पाने के लिए एक्शन शेयर किया है। अगर ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं तो हर मील को खाने के बाद वॉक करें। वॉक करने से गैस को रिलीज होने में मदद मिलती है और ब्लोटिंग परेशान नहीं करती। साथ ही एसिड रिफ्ल्कस की समस्या नहीं होती।
पेट की मसाज
गैंस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर किसी को कब्ज की समस्या परेशान करती है तो किसी भी तरह के ड्रिंक्स या फूड्स को खाने के साथ इस एक्शन को ट्राई करें। सबसे पहले पेट के दाहिने में हाथ रखकर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में मसाज करें और लेफ्ट साइड पर आएं। मसाज करने से गैस रिलीज होगी, स्टूल पास होने में मदद मिलेगी और एसिड रिफ्लक्स की समस्या परेशान नहीं करेगी।
