गैस्ट्रो डॉक्टर पाल ने बताया ना डाइट ना जिम, इन आदतों से गट को बनाएं हेल्दी

आजकल पेट के खराब होने की समस्या से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। खासतौर पर गट हेल्थ का खराब होना कॉमन है। जिससे निपटने के लिए फैंसी डाइट और तरह-तरह की एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आपको गट हेल्थ सुधारनी है तो लाइफस्टाइल में साधारण लगने वाली इन आदतों में सुधार करना होगा। गट हेल्थ का सीधा कनेक्शन मूड और हेल्थ से जुड़ा होता है। 20 साल एक्सपीरिएंस वाले गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल ने बताया कि गट हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत छोटी आदतें जिसमे सनलाइट एक्सपोजर से लेकर बेटर स्लीप क्वालिटी इसमे शामिल हैं।
खाने को चबाना
डॉक्टर पाल ने बहुत ही छोटी सी आदत को शामिल करने की सलाह दी है, वो है खाने को कम से कम 20-30 बार चबाना। खाने को अच्छी तरह से चबाने से ही डाइजेशन का प्रोसेस सही तरीके से होता है। इससे ब्लोटिंग कम होती है और न्यूट्रिशन का अब्जॉर्ब्शन बढ़ता है।
माइंडफुल ईटिंग
डॉक्टर पाल ने बताया कि माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। जब आप 80 प्रतिशत खा लें तभी खुद को रोक लें। ऐसा करने से ना केवल इन्फ्लेमेशन रुकेगी बल्कि पेट में भारीपन और खाने के बाद आलस जैसा महसूस होना कम होगा। इसके साथ ही सुबह के समय 10 मिनट सनलाइट में जाने से सरकार्डियन रिदम इंप्रूव होती है और मूड अच्छा होता है और विटामिन डी भी बढ़ता है।
खाने के बाद टहलना
खाने के बाद 10 मिनट की शॉर्ट वॉक बहुत इफेक्टिव होती है। डॉक्टर पाल बताते हैं कि इससे डाइजेशन में मदद मिलती है। ब्लड शुगर लेवल पर रहता है और खाने के बाद लगने वाली झपकी नहीं महसूस होती।
फर्मेंटेड फूड्स को करें शामिल
गट हेल्थ को सुधारना है तो खाने में फर्मेंटेड फूड्स को जरूर शामिल करें। दही, डोसा, किमची, केफिर को सप्ताह में तीन बार कम से कम खाएं। ये गट हेल्थ को सही करती है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है।
स्लीप
गट हेल्थ को सुधारने में महत्वपूर्ण रोल स्लीप का भी होता है। रात को 11 बजे के पहले अगर आप बिस्तर पर सो जाते हैं तो इससे माइक्रोबियम अच्छी तरह से रिजनरेट होते हैं। जबकि लेट नाइट डाइजेशन को ट्रिगर करती है और अगले दिन की क्रेविंग को बढ़ाती है।
