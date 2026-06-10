बोटोक्स की जरूरत नहीं! गर्दन की लूज स्किन को टाइट करेगी ये 4 एक्सरसाइज

Exercise for Loose Neck Skin: गर्दन की ढीली और लूज दिख रही स्किन की वजह से आपका चेहरा उम्र से ज्यादा बूढ़ा नजर आने लगता है तो टेंशन ना लें। बोटोक्स जैसे हजारों-लाखों के महंगे ट्रीटमेंट की बजाय ये 4 एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, फर्क दिखने लगेगा।

उम्र बढ़ने का सीधा असर हेल्थ और उससे भी पहले आपकी स्किन पर दिखने लगता है। डल, लूज स्किन अक्सर एजिंग की निशानी मानी जाती है। खासतौर पर गर्दन की स्किन जहां पर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते और इलास्टिसिटी सबसे पहले खोती है। रिंकल्स और लाइंस दिखना शुरू हो जाती है। यहीं नहीं अगर इन लाइंस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी गर्दन की स्किन लूज हो जाती है और बुढ़ापा दिखने लगता है। अब अगर आप खुद को यंग एंड फिट रखना चाहती हैं तो नेक की भी केयर करती होंगी। और अपनी लूज नेक की स्किन पर बोटोक्स लगवाने का प्लान कर रहीं या फिर चाहती है कि बोटोक्स जैसा ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये 4 एक्सरसाइज करना शुरू कर दें।

कंसिस्टेंसी जरूरी है मनचाहे रिजल्ट को पाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब आप डेली इन मूवमेंट को करते हैं तो इससे गर्दन और जबड़े की मसल्स खिंचती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और साथ ही पोश्चर भी इंप्रूव होता है। जिससे गर्दन पर दिखने वाली लाइंस खत्म होती है। ये 4 एक्सरसाइज रेगुलर करें।

फोरहेड पुश फोरहेड यानी माथे को पुश करने से गर्दन की स्किन को टाइट होने और टोन होने का मौका मिलता है। इसे करने के लिए माथे के ऊपर उंगली रखें और फिर दबाते हुए पीछे की तरफ धकेलें। ऐसा करते हुए गर्दन की मसल्स का इस्तेमाल करें और सिर को पीछे धकेलने से रोकें। ऐसा करने से नेक मसल्स एक्टिव होती है और मसल्स में टेंशन बढ़ती है, जिससे लूजपन खत्म होता है। इसी तरह से दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के पीछे रखें और आगे की तरफ धकेलें। साथ में गर्दन को एक्टिव रखें जिससे गर्दन झुके नहीं और मसल्स पर जोर पड़े। ऐसा करने से गर्दन की लाइनों को कम दिखने में मदद मिलती है।

गर्दन को पीछे लटकाएं ( हैंगिंग नेक) गर्दन के पास आगे की तरफ की स्किन काफी लूज हो जाती है। इसे टोन करने के लिए हैंगिंग नेक एक्सरसाइज काम करेगी। बेड पर सीधा लेट जाएं और गर्दन को बेड के किनारे से नीचे की तरफ लटकाएं। चिन को ऊपर की तरफ उठाएं और गहरी सांस छोड़ें। इस पोजीशन में 10 सेंकेड से लेकर कुछ देर तक टिके रहें। ये एक्सरसाइज गर्दन के आगे वाले हिस्से और साइड के हिस्से की स्किन को मजबूत करती है। जिससे यंग एज में नेक की स्किन लूज नहीं होती।

च्यूइंग एक्सरसाइज अगर आप डबल चिन और गर्दन की स्किन को टाइट रखना चाहती हैं तो च्यूइंग एक्सरसाइज करें। बैठ जाएं और ऊपर की तरफ देखें। गर्दन को पीछे ले जाएं और ये इतना पीछे रहे कि चिन एरिया ऊपर की तरफ हो जाए। फिर बगैर मुंह खोले चबाने की प्रैक्टिस करें जैसे आप कुछ खा रहे हों। ऐसा करीब 20 बार करें। ये एक्सरसाइज आपके जॉलाइन और गर्दन दोनों की मसल्स को स्टिमुलेट करती है और एक्टिव करती है। जिससे लूज हो रही स्किन को लिफ्ट होने का मौका मिलता है। जब आप लगातार ये एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ समय बाद गर्दन और जॉ लाइन दोनों में विजिबल फर्क दिखता है।