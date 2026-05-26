ना शराब, ना सिगरेट...फिर भी हुआ कैंसर! डॉक्टर ने बताया ऑफिस लाइफस्टाइल का बड़ा खतरा, ये 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान

भारत में 30 से 40 की उम्र के लोगों के बीच कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनका कारण काफी हद तक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कैंसर का शिकार हो रहे हैं और कौन से लक्षणों पर ध्यान दें।

भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब ये 60-70 की उम्र तक सीमित नहीं है, बल्कि 30-40 की उम्र के लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण गोयल के पास एक केस आया, जिसमें व्यक्ति की उम्र 34 साल थी। वह गुरुग्राम की किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे और वह पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। वह सिरगेट नहीं पीते थे, कभी-कभार शराब पी लेते थे और वीकेंड पर क्रिकेट भी खेला करते थे। कंपनी ने उन्हें स्टैंडिंग डेस्क भी दे रखा था लेकिन बीते 8 महीनों से वह थकान और मल त्याग की आदतों में बदलाव देख रहे थे। उन्होंने पहले इसे अनदेखा कर दिया और खराब खान-पान, तनाव को दोषी ठहराया। कुछ समय के बाद उन्होंने जांच कराई, जिसमें निकला स्टेज 3 का कोलोरेक्टल कैंसर। डॉक्टर का कहना है कि ये पहले शख्स नहीं हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसे कई मामले हर दिन सामने आते हैं, जिसमें लोगों की कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल कैंसर का बड़ा कारण बन रही है। डॉक्टर वरुण का कहना है कि लोग 11 से 12 घंटे तक लगातार बैठकर काम करते हैं और इस दौरान अपने खान-पान का ख्याल नहीं रखते। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी जीरो होती है, तनाव और नींद की कमी होने के कारण कैंसर सेल्स बन जाती हैं, जो आगे चलकर घातक रूप ले लेती हैं।

क्या कहती है रिसर्च जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, लंबे समय तक बैठने की आदत कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ाती है। आप भले ही रोजाना एक घंटा जिम जाते हो, सिगरेट-शराब न पीते हो लेकिन अगर आप 10 से 12 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं, तो कैंसर हो सकता है। इसे एक्टिव काउच पोटैटो सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो भारतीय कर्मचारियों में काफी आम हो चुका है।

लंबे समय तक बैठने से क्या होता है? अगर आप घंटों तक अपने कुर्सी से चिपके रहते हैं, तो कुछ बदलाव शरीर में जरूर आ रहे होंगे, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही कुछ कारण हैं, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते हैं। चलिए जानते हैं घंटों तक बैठने से क्या होगा-

मोटापा बढ़ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक, शहर में करीब 40% महिलाएं और 34% पुरुष मोटापे का शिकार हैं। घंटों तक बैठे हुए काम करने से शरीर में जमा फैट सिर्फ एनर्जी का भंडार ही नहीं होता बल्कि यह हार्मोन और सूजन पैदा करने वाले तत्व जैसे TNF-alpha और IL-6 भी बनाता है। ऐसे में शरीर में लगातार सूजन पैदा होती रहती है और जो कम से 13 अलग तरह के कैंसर को जन्म दे सकती है। इसमें खासतौर पर ब्रेस्ट, लीवर, कोलन, किडनी, लंग कैंसर के मामले पाए गए हैं।

स्ट्रेस और वीक इम्यूनिटी अगर आप काम का स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जो आजकल काफी आम हो चुका है। ऑफिस के काम का टार्गेट, परफॉर्मेंस प्रेशर हर कोई झेल रहा है। स्ट्रेस सीधे तौर पर कैंसर का कारण नहीं बनता है बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी पर हमला करता रहता है। लगातार तनाव के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल शरीर की उन कोशिकाओं को दबा देता है, जो शुरुआती कैंसर सेल्स को खत्म करने का काम करती है। यही कारण है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कैंसर को दावत दे रहे हैं। ओवर स्ट्रेस स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवरईटिंग, खराब स्लीप साइकिल जैसी आदतों को बढ़ावा देता है।

नींद की कमी होना लेट नाइट काम या अलग-अलग शिफ्ट में काम करना और लगातार स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर की सर्कैडियन रिदम को खराब कर देती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने नाइट शिफ्ट को कैंसरकारी बताया है। नींद कम होने से दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता, इससे DNA रिपेयर प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये सभी चीजें कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं।

ऑफिस का खाना कई ऑफिस में सुविधा के नाम पर लंच दिया जाता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। ऑफिस में मिलने वाले फूड ऑप्शन में वेंडिंग मशीन स्नैक्स, एनर्जी बॉर्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। फ्रांसीसी रिसर्च के मुताबिक, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के सेवन में हर 10% वृद्धि से कैंसर का खतरा 12% तक बढ़ जाता है।

कॉर्पोरेट वर्कर्स किन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज- वैसे तो कई लक्षण साधारण हो सकते हैं लेकिन अगर आपको 3-4 हफ्तों तक एक जैसे लक्षण दिखाई दें, तो फौरन डॉक्टर से मिलें या अपनी जांच करवाएं। चलिए जानते हैं उन खास लक्षणों के बारे में-

* बिना कारण 4-5 किलो वजन कम होना

* लगातार थकान

* मल या पेशाब की आदतों में बदलाव

* मल, पेशाब या खांसी में खून

* शरीर में गांठ (गर्दन, ब्रेस्ट, बगल या जांघ में)

* मुंह के छाले जो लंबे समय तक ठीक न हों

* लगातार खांसी या आवाज में बदलाव आना

* बार-बार पेट फूलना या दर्द

बचाव करने का तरीका क्या है? कैंसर से बचाव करने का कोई सटीक उपाय नहीं है लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव करके आप इस खतरनाक बीमारी से काफी हद तक बच सकते हैं। चलिए बताते हैं बचाव के लिए क्या करें?

* हर 45 मिनट में उठकर थोड़ा चलें

* रोज कम से कम 7 घंटे की नींद लें

* फाइबर युक्त आहार लें, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड कम करें

* हर साल BMI, ब्लड शुगर और CRP की जांच कराएं

* शराब, सिगरेट और तंबाकू ज्यादा खाने-पीने से बचें

डॉक्टर गोयल का कहना है कि कई ऑफिस वेलनेस प्रोग्राम करवाते हैं, जो काफी हद तक अच्छे होते हैं। योगा क्लास या स्टेप चैलेंज जैसी एक्टिविटी में भाग लें और खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें। असली समस्या नींद की कमी, स्ट्रेस, खानपान है, जिसपर ध्यान नहीं दिया जाता। आप इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें।

(डॉ वरुण गोयल Dr. Varun Goel राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी, नई दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तथा डे-केयर कीमोथेरेपी सेवाओं के प्रिंसिपल को-ऑर्डिनेटर हैं।)