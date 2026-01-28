Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थnipah virus outbreak india 2026: What is Nipah virus and their 5 Symptoms you must not to ignore
Nipah Virus क्या है और कैसे फैलती है खतरनाक बीमारी, 5 मामूली लगने वाले ये लक्षण न करें इग्नोर

Nipah Virus क्या है और कैसे फैलती है खतरनाक बीमारी, 5 मामूली लगने वाले ये लक्षण न करें इग्नोर

संक्षेप:

Nipah Virus: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 5 नए मामले आए हैं और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। लोगों को निपाह से बचाव और उसके लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है।

Jan 28, 2026 08:48 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nipah Virus Outbreak India 2026: भारत के पश्चिम बंगाल में जानलेवा निपाह वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। इन सभी में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और करीब 100 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। 11 जनवरी 2026 को बंगाल में 2 मामले सामने आए थे, उसके बाद से ही स्वास्थ्य टीम एक्टिव हो गई थी। बता दें, निपाह वायरस नया नहीं है लेकिन ये काफी खतरनाक माना जाता है और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है। ये एक जूनोटिक संक्रमण है, जिसकी मृत्यु दर 75 प्रतिशत मानी जाती है और ये जानवरों से इंसानों और कुछ केसेस में इंसानों से इंसानों में फैलता है। निपाह वायरस को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम और लक्षण को लेकर अफवाह फैली हुई हैं, जो सभी सच नहीं है। निपाह वायरस के केसेस ने भारत में दस्तक दी है, ऐसे में हर किसी को सतर्क रहना चाहिए और इसके सही लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बताते हैं निपाह वायरस के शुरुआती लक्षण क्या हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है निपाह वायरस और कितना खतरनाक?

निपाह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है। अगर चमगादड़ की लार या मल से दूषित फल खा लेते हैं, तो निपाह वायरस शरीर में फैल सकता है। ये इस बीमारी के प्राकृतिक वाहक है और फिर ये संक्रमण इंसान से इंसान और जानवरों में फैल जाती है। सूअर से भी इस संक्रमण के फैलने की आशंका होती है। निपाह वायरस के सबसे पहले मामले 1999 मलेशिया में आए थे और भारत में भी इसके कई मामले आ चुके हैं। WHO ने इसे हाई-रिस्क पैथोजन माना है, अब तक इसके लिए कोई वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं है।

लक्षण क्या हैं

निपाह वायरस के शुरुआती लक्षण काफी सामान्य होते हैं, जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर ये लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। इस संक्रमण से जुड़ा मृत्यु दर प्रतिशत ज्यादा है। चलिए आपको लक्षणों के बारे में बताते हैं।

- तेज बुखार व सिरदर्द

- उल्टी या मतली

- गले में दर्द

- सांस लेने में तकलीफ या फूलना

- चक्कर आना या बेहोशी, दिमाग में सूजन, भ्रम या दौरे (इसे एन्सेफलाइटिस कहते हैं)

nipah virus outbreak india

बचाव कैसे करें

-कटे हुए फल खाने से बचें और फलों को धोकर ही खाएं।

-हाथों को अच्छे से साफ करें और फिर कोई भी चीज खाएं।

-गुनगुना पानी पिएं, जिससे कोई इंफेक्शन न फैलें।

-बीमार और मरे हुए जानवरों से दूर रहें।

-खुले में रखी हुई कोई भी चीज खाने या पीने से बचें।

-बुखार या संदिग्ध लक्षण दिखने पर जांच कराएं

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।