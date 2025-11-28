Hindustan Hindi News
न्यूयॉर्क के डॉक्टर की ये सलाह इग्नोर करके पछता सकते हैं आप, ये हैं 5 आदतें जो हार्ट अटैक से बचाएंगी

संक्षेप:

Health Tips: न्यूयॉर्क के जाने-माने डॉक्टर वासली का कहना है कि कुछ आदतें लोगों को मामूली लगती हैं, यही उनके हार्ट अटैक की वजह बन सकती हैं। उन्होंने ऐसी 5 आदतें बताईं जो आपको बड़े खतरे से बचा सकती हैं।

Fri, 28 Nov 2025 01:57 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो बड़ी चीजों को छोड़कर बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। न्यूयॉर्क के एमडी डॉक्टर वासली ने बताया है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके दिल पर भारी पड़ सकती हैं। साथ ही हार्ट अटैक आने से पहले अपने रिस्क का पता करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। उन्होंने 5 आसान तरीके बताए जो आपके हार्ट डिसीज के रिस्क को कम कर सकते हैं।

बेसिक आदतों पर दें ध्यान

डॉक्टर वासली ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, ज्यादातर उस आदत पर ध्यान नहीं देते जो हार्ट अटैक से बचाती है, क्योंकि यह बहुत मामूली लगती है। हर खाने के बाद टहलना, सुबह की धूप लेना, स्ट्रेस मैनेज करना और शु्द्ध खाना, ये सब दिखावे की बातें नहीं है, ना ये वायरल होंगी लेकिन ये कारगर हैं। सच यह है कि दिल की बीमारी रातोंरात नहीं होती। यह धीरे-धीरे आपकी आदतों से होती है। इसका मतलब है कि इन्हें आदतों से ही बचाया भी जा सकता है। अगर आप असली बचाव चाहते हैं तो बेसिक चीजों से शुरू करें। छोटी चीजें अगर आप लगातार करते हैं तो दशकों तक आपका दिल मजबूत रहेगा।

डॉक्टर वासली ने 5 आदतें बताईं जो हार्ट अटैक से बचा सकती हैं

1. हर खाने के बाद टहलिए

डॉक्टर वासली लिखते हैं, भले ही आप खाने के बाद 10 मिनट टहलें। यह आपका ब्ल़ शुगर स्पाइक कम करता है। खाने के बाद का इन्फ्लेमेशन घटाता है। इन्सुलिन फंक्शन को सपोर्ट करता है। आपकी छोटी सी वॉक दिल के लिए बड़ा तोहफा है।

2. ओमेगा 3 को प्राथमिकता दें

ओमेगा 3 दिल की बीमारी के खतरे को कम करते हैं। ये आपके ट्राईग्लिसराइड्स घटाते हैं। धमनियों का तनाव कम करते हैं। वस्कुलर इन्फ्लेमेशन घटाते हैं। इसके लिए हफ्ते में दो बार सैल्मन मछली खाएं या क्लीनिकल ग्रेड ओमेगा 3 सप्लिमेंट लें।

3. ऐसे सोएं जैसे जीवन इसी पर टिका है

अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क 200 परसेंट बढ़ जाता है। खराब नींद से कॉर्टिसॉल और इन्फ्लेमेशन दोनों बढ़ते हैं। रोजाना 8 घंटे गहरी नींद लें। नींद का शेड्यूल सेम रखें। कमरे में अंधेरा रखें और इसे टेम्परेचर कूल हो।

4. प्लास्टिक त्याग दें

प्लास्टिक जब गरम होती है तो इससे थैलेट्स निकलते हैं। यह आपके हॉरमोन पर असर डालती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। धमनियां कड़ी हो जाती हैं। पानी फिल्टर करके पिएं, इसे कांच में स्टोर करें। प्लास्टिक को कभी माइक्रोवेव ना करें।

5. स्क्रीनिंग सही लैब से करवाएं

ब्लड टेस्ट में सिर्फ एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल तक ही सीमित ना रहें। ApoB, Lipoprotein(a), hs-CRP, Homocysteine ये टेस्ट करवाएं। ये हार्ट की प्रॉब्लम होने के कई साल पहले आपका रिस्क सामने ला सकते हैं।

