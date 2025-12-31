Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थNew Year Party Alert Never Combine Alcohol With These 3 Items warns Nutritionist
शराब के साथ ये 3 चीजें कभी मिक्स ना करें, बन जाती हैं 'जहर'! न्यू ईयर पार्टी से पहले जानें न्यूट्रीशनिस्ट की सलाह

शराब के साथ ये 3 चीजें कभी मिक्स ना करें, बन जाती हैं 'जहर'! न्यू ईयर पार्टी से पहले जानें न्यूट्रीशनिस्ट की सलाह

संक्षेप:

ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जिन्हें अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इससे बॉडी को डबल नुकसान होता है। सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी चीजों की लिस्ट शेयर की है, आइए जानते हैं-

Dec 31, 2025 10:26 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का सबका अपना तरीका है। बहुत से लोग इस टाइम जमकर पार्टी करते हैं, जिसमें दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा भी अल्कोहल सेहत के नुकसानदायक होता है और बेहतर है कि इसे हर हाल में अवॉइड ही किया जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए नए साल का जश्न मतलब दोस्तों के साथ जमकर पार्टी और ड्रिंक करना होता है। अगर आप भी ऐसी पार्टीज में थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जिन्हें अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इससे बॉडी को डबल नुकसान होता है। सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी चीजों की लिस्ट शेयर की है, आइए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अल्कोहल के साथ पेन किलर

न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता कहती हैं कि अल्कोहल के साथ पेन किलर लेना बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन है। इससे लिवर पर बहुत ज्यादा दवाब पड़ता है और वो ओवरलोड हो जाता है। इतना ही नहीं चक्कर और उल्टी आने जैसी भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए पेन किलर हमेशा शराब पीने के 8 से 10 घंटे बाद ही लेनी चाहिए, जब ये आपके सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकल चुकी हो।

एनर्जी ड्रिंक के साथ ना मिक्स करें

आजकल कई लोग अल्कोहल को एनर्जी ड्रिंक्स के साथ मिक्स कर के पीना पसंद करते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी काफी टॉक्सिक हो सकता है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि अल्कोहल डिप्रेसेंट होता है, वहीं एनर्जी ड्रिंक स्टीमूलेंट होती हैं। दोनों का नेचर अलग होता है, जिस वजह से आपस में मिक्स होने पर ये आपको एंग्जाइटी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं दे सकते हैं। इसलिए अल्कोहल को हमेशा सिर्फ पानी और सोडा के साथ ही मिक्स कर के पीना चाहिए।

Alcohol

अल्कोहल के साथ स्मोकिंग/ हुक्का

कई लोगों को स्मोकिंग की भी आदत होती है, जिस वजह से वो अल्कोहल के साथ-साथ स्मोकिंग भी करने लगते हैं। वहीं क्लब्स में हुक्का वगैरह भी कई लोग पी लेते हैं। जबकि ये भी एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। श्वेता बताती हैं कि अल्कोहल ब्लड वेसल्स को ज्यादा खोल देता है, वहीं निकोटीन से वो सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो सकता है, जिससे स्किन डल होना या हैंगओवर डबल होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं।

खुद को हाइड्रेट रखें

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि जितना हो सके अल्कोहल अवॉइड ही करें। लेकिन अगर कभी किसी पार्टी में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, तो इन चीजों के साथ मिक्स बिल्कुल भी ना करें। साथ ही खुद को प्रॉपर हाइड्रेट रखें। जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीएं। शरीर जितना ज्यादा हाइड्रेट रहेगा, बॉडी पर अल्कोहल का नेगेटिव असर उतना ही कम होगा।

ये भी पढ़ें:शराब पीने से पहले क्या खाएं, ताकि न चढ़ पाए नशा; न हो हैंगओवर,डायटीशियन ने बताया

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Health Tips New Year

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।