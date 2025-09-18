साउथ इंडियन खाने के साथ नारियल की चटनी जरूर खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए फायदे never skip coconut chutney with dosa or idli know its amazing benefits by nutritionist, हेल्थ टिप्स - Hindustan
साउथ इंडियन खाने के साथ नारियल की चटनी जरूर खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए फायदे

Coconut chutney benefits: डोसा, इडली या उत्तपम, साथ में बनने वाली नारियल की चटनी को छोड़ने की गलती ना करें। एक बार इसके फायदे जान लें। फिर रोजाना खाना शुरू कर देंगे। नारियल की चटनी को जब करी पत्ता, धनिया और राई के तड़के के साथ बनाते हैं तो इसके फायदे बढ़ जाते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 03:15 PM
डोसा, इडली, उत्तपम, अप्पे या फिर कोई और साउथ इंडियन डिश हो, साथ में मजेदार नारियल की चटनी जरूर रहती है। ये चटनी केवल टेस्ट के लिए ही नहीं होती बल्कि इसका काम है मील को बैलेंस करना। काफी सारे लोगों को नारियल की चटनी का स्वाद पसंद नहीं आता। जिसकी वजह से वो इसे स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो नारियल की चटनी जरूर खाएं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने वीडियो शेयर कर बताया है कि आखिर क्यों खाने के साथ नारियल की चटनी खाना आपके मील को बैलेंस बना देगा। इतने सारे फायद जानने के बाद आप भी शुरू कर देंगे खाना।

हाई कार्ब फूड को करता है बैलेंस

दरअसल, डोसा, इडली, उत्तपम जैसी डिशेज ज्यादातर साउथ में चावल की बनी होती है। जिसमे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। ऐसे में साथ में नारियल की चटनी जरूरी फाइबर और हेल्दी फैट्स की सप्लाई करेगी। जिससे बॉडी में ग्लूकोज का अब्जॉर्ब्शन धीरे होगा और एनर्जी बनी रहेगी।

नारियल की चटनी से मिलेगी क्विक एनर्जी

नारियल में मीडियम चेन ट्राईग्लिसराइड होता है। जो रेगुलर फैट की तुलना में जल्दी से पच जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। साथ ही शरीर में फैट की तरह स्टोर नहीं होता। इसलिए कार्ब वाले मील के साथ नारियल की चटनी बैलेंस न्यूट्रिशन देती है।

डाइजेशन में आसान

नारियल में फाइबर की मात्रा होती है। जो आंतों के लिए प्रीबायोटिक का काम करती है। साथ ही करी पत्ता और राई का तड़का डाइजेशन को आसान बनाने और ब्लोटिंग को दूर रखने में मदद करता है।

इम्यूनिटी के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलता है भरपूर

नारियल में ल्योरिक एसिड पाया जाता है जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में भी मदद करता है। वहीं करी पत्ते में आयरन और कैल्शियम के साथ धनिया में विटामिन सी होता है। तो नारियल की चटनी पूरी तरह से इम्यूनिटी बूस्टिंग है। जिसे खाने के कई सारे फायदे हैं।

Health Tips Health Tips In Hindi

