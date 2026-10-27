क्या डायबिटीज में खा सकते हैं अमरूद? ये 2 गलती डालती हैं शुगर पर असर, न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया!
अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि क्या डायबिटीज में मीठा अमरूद खा सकते हैं? जी हां, अमरूद खाया जा सकता है, लेकिन ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी हैं। न्यूट्रीशनिस्ट से जानें शुगर के मरीजों को अमरूद खाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है।
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में मीठे और ताजे अमरूद आने लगते हैं। विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्वों से भरपूर अमरूद सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या डायबिटीज में अमरूद खाए जा सकते हैं? बिल्कुल खाए जा सकते हैं, लेकिन ये दो गलतियां करने से आपको बचना है। जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अमरूद खाने से जुड़ी इन्हीं दो गलतियों के बारे में बताया है, जो डायबिटीज के मरीजों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
शुगर में अमरूद खाते हुए ना करें ये 2 गलतियां
गलती 1- अमरूद के पत्ते बेकार समझकर फेंक देना
अगर आपको डायबिटीज है तो अमरूद के पत्ते आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि इनमें पॉलीफेनॉल्स नाम के प्लांट कंपाउंड मौजूद होते हैं, जिनमें क्वेरसेटिन भी शामिल है। ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ने वाले एंजाइम की गतिविधि को कम करने में मदद करता है, जिससे खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से स्पाइक नहीं करता। एक जापानी स्टडी में भी पाया गया कि अमरूद के पत्तों से बनी चाय पीने पर पोस्ट मील शुगर स्पाइक 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
कैसे बनाएं अमरूद के पत्तों की चाय?
अमरूद के पत्तों की चाय बनाने के लिए 5-10 ताजी और साफ पत्तियां ले कर उन्हें अच्छे से धो लें। अब इन्हें लगभग आधा लीटर पानी में धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। 10-15 मिनट के लिए इन्हें पकने दें, जब तक पानी की मात्रा आधी ना रह जाए। फिर इसे छानकर गरमा-गरम एंजॉय करें। ध्यान रहे आपको इसमें किसी तरह की चीनी या शहद नहीं मिलाना है।
कितनी बार पी सकते हैं?
अमरूद के पत्तों से बनी चाय आप दिन में दो बार तक पी सकते हैं। इसे खाना खाने के बाद पीने से पोस्ट मील शुगर स्पाइक कम होने में मदद मिलती है।
जरूरी बात- अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। साथ ही ध्यान रखें कि ये केवल एक सपोर्ट है, शुगर का ट्रीटमेंट नहीं।
गलती 2- पके हुए अमरूद को छिलके सहित खाना
न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि डायबिटीज वालों को पका हुआ अमरूद छिलके सहित नहीं खाना चाहिए। दरअसल इसके छिलके में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकती है। एक स्टडी में पाया गया कि पके हुए अमरूद को छिलके सहित खाने पर फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा, वहीं छिलका उतार कर खाने पर ज्यादा बढ़त नहीं देखी गई।
अमरूद खाते हुए ये बातें ध्यान में रखें
- कम पका हुआ अमरूद चुनें। अगर अमरूद ज्यादा पका हुआ है तो छिलका उतार कर खाएं।
- अमरूद का जूस या स्मूदी बनाकर पीने की जगह साबुत फल खाएं।
- बहुत ज्यादा मात्रा में अमरूद खाने से बचें। एक बार में 100-150 ग्राम काफी है। साथ ही अपना शुगर रिस्पॉन्स भी चेक करते रहें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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