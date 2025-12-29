विटामिन बी12 की कमी से हैं परेशान? डॉक्टर ने शाकाहारी लोगों के लिए दी ये फूड लिस्ट
बी12 की कमी पर कई बार चर्चा की जाती है। इसकी ज्यादा कमी होने पर डॉक्टर सप्लिमेंट्स देते हैं। मुंबई की डॉक्टर ने बताया है कि शरीर में बी12 मेनटेन करने के लिए आप कौन से वेजिटेरियन फूड्स खा सकते हैं।
भारत के ज्यादातर लोगों में विटामिन बी12 और डी की कमी पाई जाती है। ये दोनों विटामिन हमारे शरीर की अहम क्रियाओं के लिए जरूरी हैं। हालांकि इनके लक्षण नहीं पता चलते तो लोग नहीं जान पाते कि उनमें विटामिन बी12 या डी की कमी हो गई है। कई बार थकान, हाथ-पैरों में झुनझुनाहट, कमजोरी या आलस महसूस होता है लेकिन लोग नहीं समझ पाते कि इनको ठीक भी किया जा सकता है। यहां इंटरन मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मंजुषा अग्रवाल ने बी12 की कमी से जुड़ी काम की जानकारी दी है और इसकी पूर्ति के वेजिटेरियन सोर्सेज बी बताए हैं।
कई जरूरी काम करता है बी12
डॉक्टर मंजुषा अग्रवाल मुंबई के ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हेल्थशॉट्स को बताया, विटामिन बी12 नर्व सिग्नल्स के लिए प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करती है। जब बी12 कम हो जाता है तो यह कोटिंग कमजोर हो जाती है। इससे नर्व से जुड़े लक्षण दिखते हैं। बी12 डीएनए के निर्माण के लिए भी जरूरी है। साथ ही इससे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। अगर बी12 कम हुआ तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का खतरा रहता है। डॉक्टर ने बताया कि बी12 की कमी के शुरुआती लक्षण पता नहीं चलते हैं।
बी12 की कमी पर दिखते हैं ये लक्षण
डॉक्टर ने बताया कि हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्न होना, यादाश्त खराब होना, थकान, चेहरा पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ ये सब विटामिन बी12 की कमी के सामान्य लक्षण हैं। इनको पहचान कर कमी पूरी कर ली जाए तो नर्व और खून से जुड़ी बड़ी दिक्कतों से बचा जा सकता है। डॉक्टर ने वेजिटेरियन फूड्स की पूरी लिस्ट बताई जो बी12 को सपोर्ट करते हैं या कमी को पूरा करते हैं।
बी12 कम है तो खाएं ये शाकाहारी फूड्स
दूध
दही
चीज
अंडा
पनीर
छाछ
न्यूट्रीशनल यीस्ट
मशरूम
फर्मेंटेड फूड्स
सेब और केला बी13 के अवशोषण में मदद करते हैं
फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस
चेक करवाएं बी12 का लेवल
बी12 एनर्जी को भी सपोर्ट करता है। शाकाहारी लोगों में खासतौर पर इसमें कमी देखी जाती है। लक्षण दिखने पर ब्लड टेस्ट से बी12 की मात्रा चेक की जा सकती है। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर सप्लिमेंट लिए जा सकते हैं।
डिसक्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानीमानी डॉक्टर से बातचीत पर आधारित है। यह जागरूकता और जानकारी के लिए है। इसे प्रोफेशनल डॉक्टर की पर्सनल सलाह के तौर पर ना लें। हर किसी के शरीर के जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट का सुझाव बदल सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा शुरू या बंद करें।
