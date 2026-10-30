बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है? रसोई से निकालकर फेंक दें ये 5 चीजें, न्यूरोसर्जन ने बताया!

कई लोगों का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता, जिसकी एक बड़ी वजह आपकी रोजाना की डाइट भी हो सकती है। डॉक्टर ने ऐसी 5 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें आपको अपनी रसोई से बाहर निकाल देना चाहिए।

बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल बड़ी आम हो गई है। अब इसे लाइफस्टाइल का असर कह लीजिए या डाइट का, कम उम्र में ही बड़ी तादाद में लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं। कई बार लोग बीपी की दवाइयां भी लेते रहते हैं, लेकिन तब भी इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? वजह है आपकी डाइट। कई बार लोग अनजाने में ही ऐसी चीजें खाते रहते हैं, जो उनके ब्लड प्रेशर को हमेशा हाई बनाए रखती हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए न्यूरोसर्जन डॉ अश्विनी कुमार कहते हैं कि अगर आप बीपी के मरीज हैं, तो अपनी रसोई से आज ही ये 5 चीजें बाहर कर दें। इनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से दवाइयों के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं होता। आइए जानते हैं वो क्या हैं।

रसोई से ये 5 चीजें निकालकर फेंक दें बीपी के मरीज 1) एकस्ट्रा नमक को डाइट से बाहर करें अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो सबसे पहले अपनी डाइट से नमक की मात्रा को कम करें। डॉक्टर कहते हैं कि आपको एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को इस मात्रा का पता नहीं चलता, ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि 5 ग्राम नमक को एक स्केल की मदद से माप कर देख लें। ये 1 छोटा चम्मच के बराबर होता है। इससे ज्यादा नमक अपनी डाइट से पूरी तरह बाहर कर दें।

2) छिपा हुआ सोडियम (काला नमक, सेंधा नमक और चाट मसाला) कई लोग सफेद नमक की मात्रा तो कम कर देते हैं, लेकिन उसकी जगह सेंधा नमक, चाट मसाला और काला नमक खूब खाते हैं। खासकर सलाद, रायता और चाट में डालकर। डॉ अश्विनी कहते हैं कि इन सभी में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से बीपी भी बढ़ जाता है।

3) अचार और पापड़ (बीपी के मरीजों के लिए साइलेंट किलर) अचार और पापड़ बनाते हुए बहुत सारा नमक इस्तेमाल होता है, ताकि ये जल्दी खराब ना हों। इसी वजह से बीपी के मरीजों को इन्हें खाने से बचना चाहिए। कई बार जानकारी ना होने की वजह से लोग अचार और पापड़ खाते हैं, जिस वजह से उनका बीपी दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता।

4) बाजार के सॉस और केचअप बाजार में मिलने वाले सॉस और केचअप भी बीपी के मरीजों को अवॉइड करने चाहिए। इन्हें स्वादिष्ट बनाने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सोडियम की भारी मात्रा इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी जगह पर आप घर की बनी चटनी खा सकते हैं, जिसमें चुटकी भर नमक मिला हो।

5) कॉफी और कैफीन (बीपी अचानक बढ़ने की बड़ी वजह) हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कॉफी और कैफीन वाली चीजों का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि कैफीन बीपी को अचानक से बढ़ाता है। इसलिए दिन में 1-2 कप से ज्यादा कॉफी ना पीएं। वहीं कोशिश करें कि एक पाउच से जहां एक कप कॉफी बनती है, वहां 2-3 कप कॉफी बनाकर पीएं।

बोनस टिप्स- देसी घी की मात्रा भी कम रखें डॉक्टर कहते हैं कि बीपी के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए देसी घी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।