वजन घटाने के लिए तेजी से काम करते हैं ये तीन सप्लीमेंट्स, जान लें किन चीजों में मिलेंगे neuroscientist reveals how 3 natural supplements burn fat weight loss easy, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थneuroscientist reveals how 3 natural supplements burn fat weight loss easy

वजन घटाने के लिए तेजी से काम करते हैं ये तीन सप्लीमेंट्स, जान लें किन चीजों में मिलेंगे

Weight loss natural supplements: वेट लॉस करना चाहते हैं तो केवल एक्सरसाइज या डाइट से कई बार फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में कुछ सप्लीमेंट्स आपके वेट लॉस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये तीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 10:32 AM
share Share
Follow Us on
वजन घटाने के लिए तेजी से काम करते हैं ये तीन सप्लीमेंट्स, जान लें किन चीजों में मिलेंगे

वेट लॉस की जर्नी हर किसी के लिए सरल नहीं होती। काफी सारे लोग बड़ी जतन के बाद वेट लॉस कर पाते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया पर मिलने वाला ज्ञान उन्हें कन्फ्यूज कर देता है। फैंसी डाइट, फिटनेस ट्रेंड और तरह-तरह सप्लीमेंट्स लेने की सलाह। लेकिन इन सबके बीच कोई अगर ये बताए कि वेट लॉस के लिए केवल डाइट या एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके पूरे प्रोसेस को समझ कर वेट लॉस करें। तो ये काम ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल, वेट लॉस में लाइफस्टाइल चेंज के साथ वजन का मैनेजमेंट जरुरी है। साथ ही कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने, भूख को कम करने और इमोशनल इटिंग को खत्म करने में मदद करता है। तो वेट लॉस करना और आसान हो जाता है। रॉबर्ट लव, न्यूरोसाइंटिस्ट ने तीन ऐसे ही वेट लॉस सप्लीमेंट्स के बारे में पोस्ट किया है। जो वेट लॉस पर वर्क करते हैं और साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है।

इमोशनल इटिंग को खत्म करने वाला सप्लीमेंट

5 एचटीपी या ट्रिपोफान एक सप्लीमेंट है जो अक्सर एंजायटी, डिप्रेशन में प्रिसक्राइब की जाती है। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इसे वेट लॉस सप्लीमेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है। काफी सारे लोग जो इमोशनल ईटिंग करते हैं। वो या तो स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर एंजायटी के शिकार रहते हैं। ट्रिप्टोफान नेचुरल तरीके से दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ाता है।

इसबगोल की भूसी

आयुर्वेद में कब्ज का इलाज बताई गई इसबगोल की भूसी फाइबर का जरूरी सोर्स है। जो गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इसे खाने से पेट ज्यादा देर तक भरा महसूस होता है। खाने के आधा से एक घंटा पहले अगर पानी में इसबगोल की भूसी डालकर पीते हैं। तो इससे भूख कम लगती है और गट बैक्टीरिया सेटिस्फाइड रहते हैं। इसबगोल बाउल मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी में पावरफुल पॉलीफेनॉल एपीगैलेकेटेचिन 3 गैलेट (EGCG) होता है। जिसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये ऑक्सीडाइसिंग ऐर फैट बर्न प्रोसेस के जरिए वेट लॉस करता है। साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। ग्रीन टी के अलावा ये पॉलीफेनॉल माचा टी में पाया जाता है। जो दिमाग के लिए ग्रीन टी से दस गुना ज्यादा फायदेमंद है।

Health Tips Weight Loss Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।