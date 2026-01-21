Hindustan Hindi News
छूते ही क्यों छूट जाती है हंसी? जानें गुदगुदी होने पर क्यों बेकाबू हो जाता है हमारा दिमाग!

संक्षेप:

यह हंसी वैसी नहीं है जैसी हम किसी चुटकुले पर मुस्कुराते हुए महसूस करते हैं, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की रक्षात्मक प्रणाली और तंत्रिकाओं (Nerves) के बीच होने वाला एक जटिल और रोमांचक खेल है। आइए जानते हैं कि गुदगुदी होने पर हमारे दिमाग के भीतर ऐसा क्या घटता है कि हम अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाते।

Jan 21, 2026 04:57 pm IST
बचपन में खेलते हुए या उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के लिए आपने कई बार एक दूसरे को गुदगुदी की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं गुदगुदी का संबंध सिर्फ चेहरे की मुस्कान तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी रहस्यमयी अनुभूति है जो एक ही पल में व्यक्ति को झटपटाने पर मजबूर कर देती है और अगले ही पल खिलखिलाकर हंसने पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी पसलियों या पैरों के तलवों को छूता है, तो शरीर में अचानक ऐसी हलचल क्यों मच जाती है, कि आप खुद पर कंट्रोल खोकर जोर-जोर से हंसने लगते हैं? आपको बता दें, यह हंसी वैसी नहीं है जैसी हम किसी चुटकुले पर मुस्कुराते हुए महसूस करते हैं, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की रक्षात्मक प्रणाली और तंत्रिकाओं (Nerves) के बीच होने वाला एक जटिल और रोमांचक खेल है। आइए जानते हैं कि गुदगुदी होने पर हमारे दिमाग के भीतर ऐसा क्या घटता है कि हम अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाते।

गुदगुदी की हंसी के पीछे छिपे हैं ये 5 कारण

अनियमित उत्तेजना

फोर्टिस (फरीदाबाद) के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत बंगा कहते हैं कि गुदगुदी की अनुभूति त्वचा से शुरू होती है, जहां हल्के और तेज स्पर्श को मैकेनोरिसेप्टर्स (विशेष तंत्रिका छोर) पहचानते हैं। ये संकेत स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मस्तिष्क के सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, जो शरीर से आने वाली संवेदनाओं को समझने के लिए जिम्मेदार होता है। चूंकि दर्द या कठोर दबाव आमतौर पर एक समान संकेत देता है, जबकि गुदगुदी में उत्तेजना अनियमित और बार-बार होती है, इसलिए संवेदी तंत्र लगातार सतर्क अवस्था में बना रहता है।

मस्तिष्क की प्रतिक्रिया

गुदगुदी होने पर इंसान का छटपटाना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह मस्तिष्क के 'हाइपोथैलेमस' (Hypothalamus) को सक्रिय करता है, जो इसे संभावित खतरे के रूप में देखता है, जिससे शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रिया देता है, जिसमें झटके देना, हिलना और हंसना शामिल है, जो अक्सर हंसी और छटपटाहट में बदल जाता है। आसान शब्दों में समझें तो , यह 'लड़ो या भागो' (Fight-or-flight) प्रतिक्रिया का हिस्सा है, खासकर पेट, गर्दन, या बगल जैसे नाजुक जगहों पर, जहां स्पर्श एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया पैदा करता है।

दर्द और खुशी का मिश्रण

गुदगुदी दर्द और सुखद संवेदनाओं को सक्रिय करने वाले न्यूरॉन्स को एक साथ उत्तेजित करती है, जिससे यह अजीब और असहज हो सकती है।

सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया

गुदगुदी अक्सर शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों (पेट, पसलियां, गर्दन) पर की जाती है, जहां स्पर्श गंभीर हो सकता है। यह प्रतिक्रिया उन जगहों को बचाने का एक तरीका है। बता दें, गुदगुदी होने पर आने वाली हंसी के पीछे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यह शारीरिक संवेदनाओं को भावनाओं से जोड़ता है। यही क्षेत्र गुदगुदी से जुड़ी उस अनोखी अनुभूति-आनंद और हल्की असहजता का कारण बनता है।

सामाजिक कारण

गुदगुदी के पीछे सामाजिक कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुदगुदी से जुड़ी तंत्रिका मार्गों में भरोसा और खेल की भावना शामिल होती है। मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में गुदगुदी अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में देखी जाती है, जैसे माता-पिता और बच्चों के बीच। इन स्थितियों में हंसी सामाजिक संप्रेषण का काम करती है- यह सुरक्षा और आनंद का संकेत देती है।

खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाता व्यक्ति?

डॉ. विनीत बंगा कहते हैं कि एक रोचक तथ्य यह भी है कि व्यक्ति कभी भी खुद को गुदगुदी नहीं कर सकता। जिसकी वजह सेरिबेलम है, जो शरीर की हरकतों के नतीजों का अनुमान लगाता है। जब हम स्वयं को गुदगुदाने की कोशिश करते हैं, तो मस्तिष्क पहले से अनुमान लगा लेता है कि क्या होने वाला है और संवेदनशीलता कम कर देता है, जिससे गुदगुदी का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

इसलिए अगली बार जब आप गुदगुदी से हंसें, तो याद रखें- यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आपका मस्तिष्क स्वयं को एक खेलपूर्ण और सामाजिक अनुभव के लिए सक्रिय कर रहा होता है।

