Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थNeurologist Explains Simple Daily Habits for Better Brain Health
एकाग्रता बढ़ानी है? न्यूरोलॉजिस्ट की बताई ये 7 आदतें आज से ही अपनाएं

एकाग्रता बढ़ानी है? न्यूरोलॉजिस्ट की बताई ये 7 आदतें आज से ही अपनाएं

संक्षेप:

अगर आपकी एकाग्रता कमजोर हो रही है और याददाश्त पहले जैसी तेज नहीं रही, तो कुछ छोटी-छोटी रोज की आदतें दिमाग की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय साझा किए हैं।

Jan 15, 2026 05:18 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फोकस और याददाश्त कमजोर होना एक आम समस्या बनती जा रही है। लंबे समय तक स्क्रीन देखना, नींद की कमी, मल्टीटास्किंग और मानसिक तनाव सीधे तौर पर दिमाग पर असर डालते हैं। ऐसे में रोज की कुछ सही आदतें ब्रेन हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यथार्थ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और ग्रुप डायरेक्टर (न्यूरोलॉजी) डॉ. कुणाल बहारानी के अनुसार, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किसी चमत्कारी उपाय या बड़े लाइफस्टाइल बदलाव की जरूरत नहीं होती। असली फर्क उन छोटी-छोटी आदतों से पड़ता है, जिन्हें हम रोज बिना सोचे-समझे अपनाते या नजरअंदाज करते हैं। सुबह की दिनचर्या से लेकर सोने के समय तक की आदतें धीरे-धीरे हमारे फोकस, याददाश्त और भावनात्मक संतुलन को आकार देती हैं। उनका कहना है कि दिमाग भी मांसपेशियों की तरह है- जैसा व्यवहार आप रोज करते हैं, वैसा ही उसका प्रदर्शन बनता है।

  1. सुबह प्राकृतिक रोशनी लेना: डॉ. बहारानी बताते हैं कि सुबह की धूप दिमाग की जैविक घड़ी (सर्केडियन रिदम) को सही रखती है। सुबह 10–15 मिनट खिड़की के पास बैठना या वॉक पर जाना भी फोकस और मूड सुधारने में मदद करता है।
  2. एक समय में एक काम करें: मल्टीटास्किंग दिमाग पर अतिरिक्त दबाव डालती है। एक समय में एक काम करने से ध्यान केंद्रित रहता है और याददाश्त मजबूत होती है।
  3. लिखने की आदत डालें: डायरी लिखना या अपने विचार कागज पर उतारना दिमाग को हल्का करता है। यह तनाव कम करता है और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।
  4. रोजाना शारीरिक गतिविधि: हल्की एक्सरसाइज, योग या वॉक से दिमाग तक रक्त प्रवाह बढ़ता है जिससे सीखने और याद रखने की क्षमता बेहतर होती है।
  5. समय पर सोना: अनियमित नींद दिमाग की रिकवरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पर्याप्त और समय पर नींद याददाश्त और भावनात्मक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है।
  6. डिजिटल डिटॉक्स: लगातार मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने से दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना ध्यान क्षमता को सुधारता है।
  7. भावनात्मक संतुलन के लिए छोटे ब्रेक: गहरी सांसें लेना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और अपनों के साथ समय बिताना मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है।

ये भी पढ़ें:कुर्सी से घंटों चिपक कर बैठने से हो सकते हैं बीमार,डॉक्टर से जानें कितनी बार उठे

नोट: डॉ. बहारानी के अनुसार, इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से फोकस, मेमोरी और मानसिक संतुलन में लंबे समय तक सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Mental Health Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।