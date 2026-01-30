Hindustan Hindi News
गर्भाशय हटने के बाद महिला के शरीर में आते हैं ये बदलाव, जानें शरीर पर पड़ता है क्या बुरा असर

गर्भाशय हटने के बाद महिला के शरीर में आते हैं ये बदलाव, जानें शरीर पर पड़ता है क्या बुरा असर

संक्षेप:

यह सर्जरी तब सुझाई जाती है जब गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं गंभीर हो जाती हैं जैसे भारी रक्तस्राव, दर्द, फाइब्रॉएड (गठान), एंडोमेट्रियोसिस, या कैंसर। हालांकि यह निर्णय कठिन हो सकता है, कभी-कभी यह स्वास्थ्य सुधार के लिए जरूरी होता है।

Jan 30, 2026 11:16 pm IST Manju Mamgain
गर्भाशय हटाना (Hysterectomy) केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह किसी महिला के शारीरिक और भावनात्मक सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। कई बार यह सर्जरी असहनीय दर्द और बीमारियों से राहत का जरिया बनती है, तो कभी यह अपने साथ हार्मोनल बदलावों और स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियों का एक नया अध्याय लेकर भी आती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि इस बदलाव के बाद शरीर किस तरह की प्रतिक्रिया करता है, ताकि आप पूरी जागरूकता और आत्म-विश्वास के साथ अपनी 'नई शुरुआत' कर सकें। शारदा केयर हेल्थसिटी की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. लिपि शर्मा से जानते हैं आखिर क्या होता है गर्भाशय हटाना और बच्चेदानी निकलवाने के बाद एक महिला के शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है।

क्या होती है हिस्टेरेक्टॉमी?

हिस्टेरेक्टॉमी यानी गर्भाशय (Uterus) को हटाना, जिसे हिस्टेरेक्टॉमी कहा जाता है, एक सामान्य सर्जरी है जो कई महिलाओं के लिए जीवन-स्तर बदल सकती है। यह सर्जरी तब सुझाई जाती है जब गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं गंभीर हो जाती हैं जैसे भारी रक्तस्राव, दर्द, फाइब्रॉएड (गठान), एंडोमेट्रियोसिस, या कैंसर। हालांकि यह निर्णय कठिन हो सकता है, कभी-कभी यह स्वास्थ्य सुधार के लिए जरूरी होता है।

सर्जरी के बाद क्या होता है

हिस्टेरेक्टॉमी के बाद, महिला अब पीरियड्स नहीं देखेगी, क्योंकि गर्भाशय में अब रक्त स्राव नहीं होता। यह कई महिलाओं के लिए राहत का कारण हो सकता है, खासकर यदि वे लंबे समय से पीरियड्स के दर्द या अत्यधिक रक्तस्राव से जूझ रही थीं। आमतौर पर सर्जरी के बाद के कुछ हफ्तों में दर्द, थकान और रिकवरी होती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह और विश्राम से अधिकांश महिलाएं धीरे-धीरे सामान्य जीवन में लौट आती हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव और साइड इफेक्ट्स

गर्भाशय हटने के बाद कुछ महिलाओं को हार्मोनल बदलाव महसूस हो सकते हैं, खासकर अगर साथ में अंडाशय (Ovary) भी हटाया गया हो। इससे मेनोपॉज जैसे लक्षण — गरमी के दौरे, मूड स्विंग, और नींद में बदलाव अधिक तीव्र हो सकते हैं। यदि अंडाशय सर्जरी के दौरान वहीं रखा जाता है, तो शरीर में हार्मोन का उत्पादन जारी रहता है और लक्षण हल्के रह सकते हैं।

कभी-कभी महिलाओं को यूरिनरी मुद्दे (पेशाब संबंधी समस्याएं) या सेक्सुअल बदलाव जैसे ड्राईनेस या सेक्स के दौरान दर्द हो सकते हैं। ये बदलाबें सामान्य हैं और इन्हें चिकित्सीय सलाह तथा विशेष थेरेपी से बेहतर किया जा सकता है।

कौन और क्यों प्रभावित होता है

हर महिला का अनुभव अलग होता है। युवा महिलाएं, जो भविष्य में गर्भधारण चाहती थीं, उन्हें भावनात्मक रूप से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, जिन महिलाओं के जीवन-गुणवत्ता को सर्जरी से ही सुधार मिल रहा है, उनके लिए यह राहत का कारण बन सकता है।

मैनेजमेंट और डॉक्टर की भूमिका

गर्भाशय हटाने के बाद, नियमित चेक-अप और डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। डॉक्टर आपके हार्मोन स्तर, विटामिन D, कैल्शियम, हड्डियों की ताकत और मनोवैज्ञानिक अवस्था पर ध्यान देंगे। यदि लक्षण अधिक हों, तो हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT), पोषण, व्यायाम, और मानसिक समर्थन जैसे उपाय सुझाए जा सकते हैं।

सलाह

गर्भाशय हट जाना कई महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुधार का मार्ग है, लेकिन इसके बाद शरीर में बदलाव और कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। समय पर सलाह, सही जानकारी, और व्यक्तिगत देखभाल से इन बदलावों को समझना और संभालना आसान बनता है। यदि आप किसी भी नए लक्षण या बदलाव को अनुभव करती हैं, तो बिना देर किये अपने डॉक्टर से बात करें।

