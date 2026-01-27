बार-बार नाभि खिसकने से परेशान हैं तो 21 दिन आजमाएं ये नुस्खा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

संक्षेप: Navel Displacement Remedy: अगर आपकी नाभि खिसक गई है या बार-बार खिसक जाती है, तो डॉ रॉबिन का ये नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं। 21 दिन लगातार करने पर ही आपको फायदा नजर आने लगेगा।

नाभि हमारे शरीर का सेंटर यानी केंद्र मानी जाती है। आयुर्वेद की मानें तो शरीर की तमाम नसें इस सेंटर से जुड़ी हुई होती हैं। कई बार आपने बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा कि नाभि खिसक गई है। ऐसा आमतौर पर भारी वजन उठाने, कूदने, झटके से खड़े होने, एक्सरसाइज करने या पेट पर चोट लगने की वजह से हो जाता है। नाभि खिसकने का सबसे पहला असर पाचन पर पड़ता है। पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज, गैस, सीने में दर्द और उल्टी चक्कर जैसी कई समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए कई घरेलू तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कई बार कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोगों की नाभि तो बार-बार खिसकती रहती है। ऐसे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ रॉबिन शर्मा का ये नुस्खा आपके बड़े काम आएगा। आइए विस्तार में जानते हैं।

कैसे पता चलेगा नाभि का खिसकना? आपको सामान्य पेट दर्द है या नाभि खिसकने की वजह से समस्या हो रही है, पहले ये जानना जरूरी है। दरअसल नाभि खिसकने का असर सबसे पहले पाचन पर पड़ता है। इसलिए अगर आपको दस्त, पेट में भारीपन, कब्ज, सूजन या भूख में बदलाव महसूस हो रहा है, तो नाभि खिसकने के ज्यादा चांस होते हैं। इससे नाभि के आसपास के हिस्से में दर्द बना रह सकता है और साथ ही उल्टी-चक्कर, घबराहट और जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

क्यों खिसक जाती है नाभि आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर की 72,000 नाड़ियों से जुड़ी होती है। कई बार ये अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसे नाभि खिसकना कहते हैं। ऐसा आमतौर पर अचानक भारी वजन उठाने, कूदने, एक्सरसाइज करने, एक तरह झुककर भारी वजन उठाने, बहुत ज्यादा तनाव लेने या पेट पर चोट लगने की वजह से हो सकता है।

नाभि खिसकने का इलाज है ये आयुर्वेदिक तेल अगर आपकी नाभि खिसक गई है या बार-बार खिसक जाती है, तो डॉ रॉबिन का ये नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं। 21 दिन लगातार करने पर ही आपको फायदा नजर आने लगेगा। इसके लिए लगभग 100 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम राई (सरसों के दाने) और चुटकी भर हींग डालकर धीमी आंच पर अच्छे से पका लें। फिर इस तेल की किसी शीशी में भरकर रख लें।

ऐसे इस्तेमाल करें ये आयुर्वेदिक तेल डॉ रॉबिन कहते हैं कि रोज सुबह बिस्तर पर सीधा लेट जाएं, फिर अपनी नाभि में इस तेल की कुछ बूंदें डाल लें। अब 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही रहने दें। 21 दिन आपको ये लगातार करना है। नाभि खिसकने से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कब्ज, गैस, पाचन खराब होना, पेट दर्द या भूख ना लगना; उन सभी में राहत मिलेगी।