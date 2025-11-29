घर में मौजूद चीजों से पाएं पाइल्स में आराम- जानें बेहतरीन उपाय

पाइल्स या बवासीर आज की लाइफस्टाइल में एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, फाइबर की कमी, पानी कम पीना और लगातार कब्ज़- ये सभी कारण पाइल्स को बढ़ाते हैं। इसके लक्षणों में दर्द, सूजन, खुजली और मल त्याग के दौरान असहजता शामिल हैं। कई लोग शर्म या संकोच के कारण तुरंत इलाज नहीं करवाते लेकिन समय पर सही उपाय अपनाने से इस समस्या को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि पाइल्स के कई प्राकृतिक और आसान घरेलू उपाय हैं जो बिना किसी दुष्प्रभाव के राहत देते हैं। ये उपाय कब्ज़ को कम करते हैं, सूजन घटाते हैं और प्रभावित हिस्से को शांत करते हैं। आइए जानते हैं पाइल्स से आराम दिलाने वाले कुछ बेहद प्रभावी नेचुरल रेमेडीज।