घर में मौजूद चीजों से पाएं पाइल्स में आराम- जानें बेहतरीन उपाय
पाइल्स या बवासीर एक दर्दनाक लेकिन आम समस्या है जो कब्ज, खराब डाइट और लाइफस्टाइल के कारण बढ़ती है। सही घरेलू उपाय अपनाकर दर्द, सूजन और जलन में प्राकृतिक रूप से राहत पाई जा सकती है।
पाइल्स या बवासीर आज की लाइफस्टाइल में एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन चुकी है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, फाइबर की कमी, पानी कम पीना और लगातार कब्ज़- ये सभी कारण पाइल्स को बढ़ाते हैं। इसके लक्षणों में दर्द, सूजन, खुजली और मल त्याग के दौरान असहजता शामिल हैं। कई लोग शर्म या संकोच के कारण तुरंत इलाज नहीं करवाते लेकिन समय पर सही उपाय अपनाने से इस समस्या को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि पाइल्स के कई प्राकृतिक और आसान घरेलू उपाय हैं जो बिना किसी दुष्प्रभाव के राहत देते हैं। ये उपाय कब्ज़ को कम करते हैं, सूजन घटाते हैं और प्रभावित हिस्से को शांत करते हैं। आइए जानते हैं पाइल्स से आराम दिलाने वाले कुछ बेहद प्रभावी नेचुरल रेमेडीज।
- फाइबर युक्त आहार कैसे मदद करते हैं: फाइबर मल को नरम करता है जिससे मलत्याग करते समय ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इससे पाइल्स की जलन, सूजन और दर्द में कमी आती है। ऐसे में ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, सेब, नाशपाती, केला, पपीता, पालक, लाल लौकी, गाजर, आदि खाना लाभकारी होता है। दिन में कम से कम 25–30 ग्राम फाइबर जरूर लें।
- खूब पानी पिएं: पानी की कमी कब्ज को बढ़ाती है जिससे पाइल्स बिगड़ते हैं। पर्याप्त पानी मल को सॉफ्ट रखता है। दिनभर में 8–10 गिलास पानी पिएं और बहुत गर्म मौसम में 12 गिलास तक भी चलेगा।
- इसबगोल (Psyllium Husk): यह घुलनशील फाइबर है जो आंतों में जाकर जेल जैसी एक परत बनाता है और मल को मुलायम बनाता है। रात में सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल एक गिलास पानी के साथ लें, इसे दूध में भी लिया जा सकता है। इसबगोल लेने के बाद पानी जरूर पिएं, वरना कब्ज बढ़ सकता है।
- त्रिफला चूर्ण: त्रिफला पाचन मजबूत करता है और आंतों की सफाई प्राकृतिक तरीके से करता है। यह विशेष रूप से पुराने कब्ज वाले लोगों के लिए उपयोगी है। रात में 1 टीस्पून त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लें, चाहें तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं।
- सीट्ज बाथ (Sitz Bath): गुनगुने पानी से भरे टब में कूल्हों तक 10–15 मिनट बैठना। ऐसा करने से एनल मसल्स रिलैक्स होते हैं जिससे दर्द, सूजन, जलन और खुजली में राहत मिलती है।
- एलोवेरा जेल: एलोवेरा में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और कूलिंग गुण होते हैं जो खुजली, जलन और सूजन को शांत करते हैं। शुद्ध एलोवेरा जेल लें और प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथ से दिन में 2-3 बार लगाएं।
- नारियल तेल (Coconut Oil): नारियल तेल में एंटीसेप्टिक और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। यह सूखापन, दर्द और जलन को कम करता है। मल त्याग से पहले कॉटन की मदद से प्रभावित जगह पर लगाएं, इससे दर्द में राहत मिलेगी।
- हल्दी वाला दूध: हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है। यह शरीर की हीलिंग को तेज करता है। रात में एक गिलास गरम दूध में ½ चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं।
नोट- प्राकृतिक उपाय पाइल्स के शुरुआती लक्षणों में काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन अगर दर्द, खून या सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
