नींद नहीं आती? न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का आयुर्वेदिक स्लीप टॉनिक करेगा कमाल

संक्षेप:

अगर रात को नींद नहीं आती और मन बेचैन रहता है, तो न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा सुझाया गया यह आयुर्वेदिक स्लीप टॉनिक शरीर को रिलैक्स कर प्राकृतिक रूप से गहरी नींद में मदद कर सकता है।

Dec 19, 2025 04:28 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ज्यादा स्क्रीन टाइम और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से नींद की समस्या आम हो गई है। कई लोग घंटों बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, हर बार नींद की गोलियों पर निर्भर रहना सही समाधान नहीं है। शरीर को कभी-कभी सिर्फ सही पोषण और सुकून देने की जरूरत होती है। श्वेता शाह एक नेचुरल आयुर्वेदिक स्लीप टॉनिक की सलाह देती हैं जिसे सोने से पहले पीने से दिमाग शांत होता है और शरीर धीरे-धीरे रिलैक्स मोड में चला जाता है। यह खास दूध शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद के नेचुरल साइकिल को सपोर्ट करता है।

इस स्लीप टॉनिक में सौंफ, बादाम, खसखस, इलायची, मिश्री, काली मिर्च, केसर और काली किशमिश जैसे पोषक तत्व शामिल होते हैं। ये सभी सामग्री आयुर्वेद में मन को शांत करने और तनाव कम करने के लिए जानी जाती हैं। सौंफ पाचन को बेहतर बनाती है जिससे रात में भारीपन नहीं रहता। बादाम और खसखस नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, जबकि केसर मूड को बेहतर करता है। काली किशमिश शरीर को पोषण देकर थकान दूर करती है।

मसाला दूध पाउडर कैसे बनाएं?

  • सबसे पहले सौंफ, बादाम, खसखस, इलायची, मिश्री, काली मिर्च, केसर और काली किशमिश लें।
  • उसके बाद सभी सामग्री को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें।
  • अब इसे एक साफ, एयरटाइट जार में स्टोर करें, यह मिश्रण 2–3 हफ्तों तक सुरक्षित रहता है।

इस्तेमाल करने का तरीका

सोने से पहले आधा चम्मच मसाला दूध पाउडर, 1 कप गर्म दूध में मिलाएं और धीरे-धीरे घूंट लेकर पिएं। बेहतर परिणाम के लिए इसमें चाहें तो 1 टेबलस्पून घी भी मिला सकते हैं।

मसाला दूध क्यों असरदार है?

  1. ओवरथिंकिंग और बेचैनी को कम करता है: मसाला दूध में मौजूद खसखस, इलायची और सौंफ दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, जिससे बार-बार आने वाले विचार, घबराहट और रात की बेचैनी कम होती है। यही वजह है कि इसे पीने के बाद नींद जल्दी आती है।
  2. नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है: खसखस, बादाम और जायफल दिमाग को पोषण देते हैं। इनका कॉम्बिनेशन दिमाग को रिलैक्स कर गहरी नींद में जाने में मदद करता है।
  3. पाचन तंत्र को सुधारता है: अक्सर खराब पाचन की वजह से नींद नहीं आती। मसाला दूध में मौजूद सौंफ, इलायची और काली मिर्च- गैस और भारीपन को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं और आंतों को शांत करते हैं। जब पाचन बेहतर होता है, तो शरीर अपने आप रिलैक्स मोड में चला जाता है।
  4. शरीर की ऊर्जा और हार्मोन बैलेंस करता है: केसर और काली किशमिश शरीर को भीतर से पोषण देते हैं। केसर मूड को बेहतर करता है, किशमिश थकान दूर कर एनर्जी लौटाती है और दोनों मिलकर हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। इससे सुबह उठने पर भारीपन नहीं, बल्कि हल्कापन महसूस होता है।

नोट: इस टॉनिक को नियमित रूप से पीने से ना सिर्फ नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, बल्कि सुबह उठने पर शरीर ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करता है। लेकिन किसी मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

