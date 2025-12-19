बुखार में दवा से पहले आजमाएं यह नेचुरल ड्रिंक, डाइटिशियन रुचि चावड़ा का नुस्खा

संक्षेप: बुखार हमेशा दवा की मांग नहीं करता। क्लिनिकल डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, सही पोषण और प्राकृतिक उपाय शरीर को संतुलित कर धीरे-धीरे रिकवरी में मदद कर सकते हैं।

जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो सबसे जरूरी होता है शरीर को हाइड्रेट रखना और इम्युनिटी को सपोर्ट देना। क्लिनिकल डाइटिशियन रुचि चावड़ा बताती हैं कि हर बार बुखार में दवाओं पर निर्भर रहना जरूरी नहीं होता। कई बार किचन में मौजूद साधारण चीजें शरीर को नेचुरली हील करने में मदद कर सकती हैं।

उनके अनुसार, लौंग का पानी एक ऐसा ही प्राकृतिक उपाय है जो बुखार के दौरान शरीर को राहत देता है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटीमाइक्रोबियल गुण शरीर की आंतरिक सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। यह उपाय शरीर के तापमान को धीरे-धीरे संतुलित करता है और कमजोरी से उबरने में सहायक होता है।

डाइटिशियन रुचि चावड़ा कहती हैं,

'नेचुरल रेमेडीज का उद्देश्य तुरंत बुखार ‘दबाना’ नहीं, बल्कि शरीर को खुद से रिकवर करने में मदद देना होता है। लौंग का पानी इसी सिद्धांत पर काम करता है।'

लौंग का पानी पीने के फायदे शरीर का तापमान धीरे-धीरे संतुलित करता है: लौंग में मौजूद प्राकृतिक यौगिक (जैसे यूजेनॉल) शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करने में मदद करते हैं। यह बुखार को अचानक दबाने की बजाय धीरे-धीरे कंट्रोल करता है जिससे शरीर को झटका नहीं लगता।

लौंग का पानी कैसे बनाएं? 1 कप पानी लें, 4–5 लौंग डालकर हल्का उबालें और फिर गुनगुना होने पर धीरे-धीरे पिएं।