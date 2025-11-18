जापान का फर्मेंटेड सुपरफूड नट्टो: पाचन, हड्डियों और हार्ट के लिए वरदान

Health Benefits of Natto: नट्टो, जापान का एक फर्मेंटेड सोया फूड, वहां के लोगों की लंबी उम्र और मजबूत स्वास्थ्य का एक बड़ा रहस्य माना जाता है। चिपचिपे, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले इस फूड को अक्सर नाश्ते में खाया जाता है। नट्टो में नेचुरल प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और एन्जाइम्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो इसे एक पावर-पैक्ड सुपरफूड बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित रूप से नट्टो का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हार्ट हेल्थ और हड्डियों की मजबूती को गहराई से प्रभावित करता है। नियमित सेवन शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है और लंबी उम्र में भी योगदान देता है। जानें इसके प्रमुख फायदे-