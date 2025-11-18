Hindustan Hindi News
Hindi News
लाइफस्टाइल न्यूज़
हेल्थ
Natto Japanese Superfood With Powerful Health Benefits
जापान का फर्मेंटेड सुपरफूड नट्टो: पाचन, हड्डियों और हार्ट के लिए वरदान

जापान का फर्मेंटेड सुपरफूड नट्टो: पाचन, हड्डियों और हार्ट के लिए वरदान

संक्षेप: जापान का पारंपरिक भोजन ‘नट्टो’ अपनी अनोखी स्मेल और टेक्सचर के बावजूद सुपरफूड माना जाता है। प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन और विटामिन K2 से भरपूर यह फूड सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है।

Tue, 18 Nov 2025 05:43 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Health Benefits of Natto: नट्टो, जापान का एक फर्मेंटेड सोया फूड, वहां के लोगों की लंबी उम्र और मजबूत स्वास्थ्य का एक बड़ा रहस्य माना जाता है। चिपचिपे, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले इस फूड को अक्सर नाश्ते में खाया जाता है। नट्टो में नेचुरल प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और एन्जाइम्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो इसे एक पावर-पैक्ड सुपरफूड बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित रूप से नट्टो का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हार्ट हेल्थ और हड्डियों की मजबूती को गहराई से प्रभावित करता है। नियमित सेवन शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है और लंबी उम्र में भी योगदान देता है। जानें इसके प्रमुख फायदे-

  • पाचन को मजबूत बनाता है: नट्टो में Bacillus subtilis नामक शक्तिशाली प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। ये आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं और कब्ज, एसिडिटी व ब्लोटिंग से राहत देते हैं।
  • हड्डियों के लिए बेहद लाभकारी: इसमें मौजूद Vitamin K2 कैल्शियम को शरीर में सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करता है।
  • हार्ट हेल्थ में सुधार: नट्टो में पाया जाने वाला एन्जाइम नैट्टोकाइनेज़ खून को पतला रखने में मदद करता है। यह ब्लड क्लॉट बनने की संभावना कम करता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक का रिस्क घटाता है।
  • हाई प्रोटीन वाला वेजिटेरियन सुपरफूड: 100 ग्राम नैट्टो में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। शाकाहारी लोगों के लिए यह एक उत्कृष्ट प्रोटीन सोर्स है।
  • इम्यूनिटी बढ़ाता है: फर्मेंटेड फूड होने की वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। यह शरीर के संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है।
  • त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद: इसमें मौजूद अमीनो एसिड और विटामिन्स स्किन को हाइड्रेटेड और हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
  • वजन घटाने में सहायक: नट्टो लो-कैलोरी और हाई-फाइबर फूड है जिससे यह लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता।

नोट: नट्टो जापान का सुपरफूड है जो प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन और विटामिन K2 से भरपूर होता है। यह पाचन, हड्डियों, हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी और वजन नियंत्रण के लिए बेहद लाभकारी है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

