National Epilepsy Day 2025: आखिर क्या होती है फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी, जानें लक्षण, कारण

संक्षेप: Photosensitive Epilepsy 2025: एपिलेप्सी यानी मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बार-बार दौरे पड़ते हैं। साधारण मिर्गी दौरे के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन क्या आप फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी (PSE) के बारे में भी कुछ जानते हैं?

देशभर में 17 नवंबर को 'राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025' (National Epilepsy Day 2025) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ एक बीमारी के बारे में जानकारी देना नहीं, बल्कि उससे जुड़े डर, गलतफहमियों और सामाजिक भेदभाव को खत्म करना भी है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें बार-बार दौरे पड़ते हैं। ये दौरे मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यवहार, चेतना या मांसपेशियों में अस्थायी गड़बड़ी होती है। साधारण मिर्गी दौरे के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन क्या आप फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी (PSE) के बारे में भी कुछ जानते हैं? आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के खास मौके पर जानते हैं आखिर क्या होती है फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी (PSE), लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी (PSE) मेदांता (गुरुग्राम) में न्यूरोसाइंसेज संस्थान के अध्यक्ष डॉ. वरिंदर पॉल सिंह कहते हैं कि फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी (PSE), मिर्गी का ही एक प्रकार है जिसमें चमकती रोशनी, तेज पैटर्न या नियमित गति जैसी दृश्य उत्तेजनाओं के कारण दौरे पड़ते हैं, जो बच्चों और युवा वयस्कों में आम है। यह समस्या अक्सर टेलीविजन, वीडियो गेम या तेज धूप से ट्रिगर होती है। जब मस्तिष्क इन उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है, तो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में गड़बड़ी होती है, जिससे दौरे पड़ते हैं।

बता दें, फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी एक दुर्लभ प्रकार का विकार है, जो मिर्गी से पीड़ित सभी व्यक्तियों में से लगभग 3-5 प्रतिशत लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि PSE के दूरगामी प्रभाव, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों (मुख्य रूप से लगभग 7-19 वर्ष की आयु) पर, इस संख्या को पार कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्क्रीन और डिजिटल मीडिया के साथ अधिक जुड़ा हुआ जीवन जी रहे हैं।

मिर्गी के लक्षण -हाथों और पैरों के अनियंत्रित झटके और कंपन जिसे दौरा भी कहा जाता है।

-रोगी जो कुछ भी कर रहा होता है, उसे करना बंद कर देता है और सामने की ओर देखता रहता है। इसे घूरने का दौर भी कहते हैं।

-शरीर अकड़ जाता है

-रोगी होश खो देता है

-अस्थायी भ्रम

फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी के कारण चमकती रोशनी- टेलीविजन, कंप्यूटर स्क्रीन, वीडियो गेम, बार या कॉन्सर्ट में स्ट्रोब लाइट्स, और कभी-कभी पानी से परिवर्तित या पर्दे से छनकर आती सूरज की रोशनी।

पैटर्न और कंट्रास्ट- गहरे रंग की धारियों वाले पैटर्न, उच्च कंट्रास्ट वाले ग्राफिक्स, या नियमित रूप से दोहराए जाने वाले दृश्य पैटर्न।

तेज गति- फिल्मों या वीडियो गेम्स में तेज कट या तेजी से बदलते दृश्य।

मानवीय कारण फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी का मुख्य कारण विजुअल कॉर्टेक्स (मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो देखने से संबंधित है) में बढ़ी हुई संवेदनशीलता है। इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता के कारण कुछ दृश्य इनपुट अत्यधिक उत्तेजना बन जाते हैं, जो मस्तिष्क की विद्युत प्रणाली को अति-उत्तेजित करके दौरे शुरू कर देते हैं। यह क्रियाविधि जटिल है, लेकिन इसके मुख्य कारण हैं

आनुवंशिक कारक- PSE के लिए एक मजबूत आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है। यदि किसी करीबी रिश्तेदार को PSE या जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जैसी कोई संबंधित स्थिति है, तो जोखिम और भी अधिक होता है। यह वायरिंग में एक सूक्ष्म अंतर है- कुछ लोगों के मस्तिष्क बस अलग तरह से वायर्ड होते हैं और प्रकाश और पैटर्न को अलग तरह से संसाधित करते हैं।

असामान्य मस्तिष्क गतिविधि - सीधे शब्दों में कहें, जब न्यूरॉन्स को कोई दृश्य ट्रिगर मिलता है, तो वे बहुत आसानी से फायर हो जाते हैं।

डिजिटल अतिरेक- तेज गति वाले वीडियो गेम, सोशल मीडिया वीडियो में कुछ खास शैलियों के एनिमेशन, और वीडियो गेम में चमकती रोशनी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों पर दृश्य उत्तेजना की मात्रा और गति 21वीं सदी की सीमा प्रस्तुत करती है।

स्ट्रोब इफेक्ट- संगीत समारोह, नाइट क्लब और खराब फ्लोरोसेंट लाइटें खास आवृत्तियों (आमतौर पर 3-60 फ्लैश प्रति सेकंड (Hz) — जिसमें 15-25 Hz आवृत्ति सबसे शक्तिशाली होती है) पर प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं जो संवेदनशील मस्तिष्क वाले लोगों में एक इलेक्ट्रिक ट्रिपवायर (दौरे) को ट्रिगर कर सकती हैं।

पैटर्न में शक्ति होती है- मानें या न मानें, बिना चमक वाले, उच्च कंट्रास्ट वाले, जैसे कि करीब-पट्टी वाले पैटर्न, चेक, या एस्केलेटर भी ट्रिगर हो सकते हैं - खासकर जब वे किसी व्यक्ति के देखने के पूरे क्षेत्र को भर देते हैं।

तनाव और थकान- ये सीधे तौर पर दौरे के कारण नहीं होते हैं, लेकिन ये दौरे की सीमा को काफी कम कर देते हैं। एक संवेदनशील बच्चा, जो स्कूल के तनाव के कारण देर रात वीडियो गेम खेल रहा है, उसमें जोखिम बहुत अधिक होता है।

फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी के संकेतों को पहचानें फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी में दौरे कई रूप ले सकते हैं, लेकिन वे कुछ श्रेणियों में आते हैं, जिनमें सबसे आम हैं-

जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लोनिक दौरे- यह वह स्थिति है जैसा लोग आमतौर पर दौरे को समझते हैं। इस तरह के दौरे में व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है, फिर पूरा शरीर कड़ा हो जाता है और फिर पूरे शरीर में एक लयबद्ध झटके का पैटर्न शुरू हो जाता है।

एब्सेंस दौरे- ये छोटे और कम नाटकीय होते हैं । लगभग 2-15 सेकेंड के लिए एक खाली घूरना, कभी-कभी होंठ चबाना या पलकें झपकाना भी होता है। व्यक्ति कुछ सेकेंड के लिए बस 'खो जाता है'।

मायोक्लोनिक दौरे- ये एक क्षेत्र या मांसपेशियों के समूह में होने वाले मांसपेशियों के झटके होते हैं, जैसे मांसपेशियों को अचानक, संक्षिप्त बिजली के झटके लगना जो अक्सर बाहों या कंधों में होते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, PSE वाले कई लोग दौरे से ठीक पहले एक संकेतक या 'ऑरा' का अनुभव करते हैं। इसमें अचानक सिरदर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना या दृष्टि में बदलाव (रंगों या पैटर्न के साथ) शामिल हो सकता है। यदि इसे पहचान लिया जाए, तो यह ऑरा व्यक्ति को ट्रिगर से दूर देखने का मौका देता है, जिससे दौरे को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है।