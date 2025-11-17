Hindustan Hindi News
National Epilepsy Day 2025: हर साल क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस? यहां पढ़ें इतिहास, महत्व और थीम

Mon, 17 Nov 2025 04:02 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
भारत में हर साल 17 नवंबर को 'राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025' (National Epilepsy Day) के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को सिर्फ इस बीमारी के बारे में जानकारी देना मात्र नहीं है, बल्कि इससे ऊपर उठकर एपिलेप्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेकर समाज में फैले अंधविश्वास और गलतफहमियों को दूर करना भी है। आइए जानते हैं आखिर कैसे हुई राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 को मनाने की शुरूआत, क्या है इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम।

क्या होती है मिर्गी की समस्या?

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है। जिसकी वजह से रोगी को बार-बार दौरे (Seizures) आ सकते हैं। इस रोग का उम्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। बता दें, यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, जिसके पीछे वजह सिर पर चोट, संक्रमण, जेनेटिक कारण या कोई अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है।

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 का इतिहास

एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इस दिन को मनाने की शुरूआत की। यह संस्था 2009 में मुंबई में डॉ. निर्मल सूरी द्वारा स्थापित की गई थी। संगठन का उद्देश्य लोगों को एपिलेप्सी के बारे में शिक्षित करना, मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर उपचार तथा परामर्श देना था।

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 का महत्व

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि एपिलेप्सी पूरी तरह उपचार योग्य है और इससे पीड़ित रोगी सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि दौरा पड़ने के समय सही प्रतिक्रिया कैसे दें। इसके अलावा खुद मरीज अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा कैसे करें।

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 की थीम

राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह (नवंबर) के लिए कोई एक केंद्रीय थीम नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग 'MyEpilepsyJourney' (मेरी मिर्गी यात्रा) पर विश्वास करते हैं।

