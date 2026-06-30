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Prickly Heat Treatment: नानी मां के 3 घरेलू नुस्खों से घमौरियों में मिलेगी राहत, जानें क्या और कैसे लगाएं

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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तेज गर्मी और पसीने के कारण अक्सर लोगों को घमौरियां हो जाती हैं, जिसमें काफी खुजली-जलन होने लगती है। अगर आप भी घमौरियों से परेशान हो चुके हैं, तो नानी मां के 3 घरेलू तरीकों को अपनाकर देखें।

Prickly Heat Treatment: नानी मां के 3 घरेलू नुस्खों से घमौरियों में मिलेगी राहत, जानें क्या और कैसे लगाएं

तेज गर्मी के मौसम में गर्दन, पीठ, हाथ पर महीन-लाल दाने उभर आते हैं, जिन्हें हम घमौरियां कहते हैं। बच्चों से बड़ों तक तो घमौरियां हो सकती है और इसमें काफी खुजली होती है। वैसे तो आजकल घमौरियों से राहत पाने के लिए बाजार में एक से बढ़कर एक क्रीम-पाउडर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप घरेलू तरीकों से इसे ठीक करना चाहते हैं, तो नानी के नुस्खों को ट्राई करें। नानी लोगों के तरीकों से घमौरियां जल्दी ठीक हो जाएंगी और दोबारा जल्दी नहीं होंगी।

क्यों होती हैं घमौरियां?

घमौरियां होने के पीछे सीधा कारण है तेज गर्मी और पसीना। घमौरियां तब भी होती हैं, जब ज्यादा पसीना आने लगता है और ऐसे में पसीने की नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं। पसीना बाहर निकलने की बजाय त्वचा के अंदर फंस जाता है। इसी वजह से छोटे-छोटे लाल दाने, जलन और चुभन होने लगती है, जिसे हम घमौरियां कहते हैं।

घमौरियों से राहत पाने के तरीके

नानी मां के 3 नुस्खे

1- नीम वाला तरीका

सबसे पहले तरीका है नीम लेप वाला। नीम की पत्तियां एंटी-बैक्टीरियल होती हैं, जिससे इन्फेक्शन, रैशेस, खुजली की समस्या कम हो जाती है। नीम की पत्तियों, गुलाब की पंखुड़ियों को लेना है। इसे मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट तैयार करें। अब इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं और घमौरियों वाली जगहों पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। सूख जाने पर बस फिर पानी से धोकर साफ करें। इसे दिन में दो बार और 3-4 दिनों तक लगाएं, इससे आराम मिल जाएगा।

2- मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है और इसमें गुलाबजल मिलाकर लगाने से घमौरियों से छुटकारा मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल को मिला दें, इस लेप को घमौरियों पर लगाकर सूखने तक छोड़ दें। इससे भी घमौरियों से राहत मिलेगी। 3-4 दिनों तक इस लेप को लगाएं

3- बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा में ठंडा पानी मिलाकर घमौरियों पर लगाने से राहत मिलेगी। 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 कप ठंडे पानी में मिलाएं। एक साफ कपड़ा भिगोकर 5-10 मिनट हल्के से लगाएं। इसे दिन में 1 बार से ज्यादा न करें और रगड़ें नहीं। अगर स्किन सेंसिटिव है, तो बेकिंग सोडा न लगाएं।

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जलन-खुजली के लिए क्या करें

अगर आपको घमौरियों में जलन और खुजली ज्यादा हो रही है, तो बर्फ का एक टुकड़ा लें और उसे सूती कपड़े में लपेटकर रगड़ें। ऐसा करने से घमौरियों में ठंडक मिलेगी और जलन कम हो जाएगी। साथ ही हल्के-ढीले कपड़े पहनें, जिससे पसीना ज्यादा न रुकें।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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