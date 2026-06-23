इन 5 टिप्स के साथ अब आप भी बदलते मौसम में रह सकते हैं स्वस्थ और तंदुरुस्त
बदलते मौसम के दौरान सेहत को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जानें कैसे पानी, इम्यूनिटी, और साफ-सफाई की आदतें आपको मौसमी संक्रमण से बचा सकती हैं। ये 5 सरल टिप्स आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने में मदद करेंगे!
बदलते मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी जैसी सामान्य समस्याओं की शिकायत होती है। ऐसी समस्याओं में हजारों रुपए की दवाइयां लेने से बेहतर है, आप शुरुआत से इनके कारणों पर काम करें! मौसम के बदलते ही कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और जीवनशैली में जरूरी बदलाव लाएं! खाना, पीना यहां तक कि कपड़े और अन्य गतिविधियों में भी समय रहते बदलाव करना होता है, ताकि बदलते मौसम में शरीर को ढालना आसान हो सके! आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों बदलते मौसम में सेहत के प्रति सचेत रहना जरूरी है। साथ में जानेंगे कुछ जरूरी टिप्स जो बदलते मौसम आपको स्वस्थ एवं संतुलित रहने में मदद करेंगे।
बदलते मौसम में क्यों जरूरी हो जाता है सेहत का ध्यान रखना:
बदलते मौसम में अचानक से वातावरण के तापमान और नामी में बदलाव आता है, जिसमें एडजस्ट होने में शरीर को कुछ वक्त लगता है। इस दौरान इम्यून सिस्टम पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकते हैं। इन स्थितियों से बचाव के लिए शुरुआत से कुछ बातों का ध्यान रखें। जरूरी देखभाल और बेहतर खान पान से बदलते मौसम होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
जानिए बदलते मौसम में खुदको स्वस्थ रखने के कुछ जरूरी उपाय:
1. इम्युनिटी बढ़ाने वाला डाइट लें
बदलते मौसम में खासकर गर्मी और बरसात के बीच खुदको स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे तमाम वायरल इनफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल एवं हरी सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर खट्टे फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं! एक जरूरी बात सीजनल फल और सब्जियों को भर भर के डाइट में शामिल करें, क्योंकि प्रकृति ने सीजन में मिलने वाले सुपरफूड्स को आपके शारीरिक मजबूती के लिए बनाया है, ताकि आपके अंदर इन सभी समस्याओं से लड़ने की क्षमता हो!
2. बदलते मौसम में रोजाना पिएं Centrum Recharge एनर्जी ड्रिंक मिक्स
Centrum Recharge एनर्जी ड्रिंक मिक्स स्वादिष्ट होने के साथ ही विटामिन और मिनरल से भरपूर पाउडर ड्रिंक है। जो शरीर को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व और हाइड्रेशन प्रदान करता है। साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। इस ड्रिंक में विटामिन C, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B12 जैसे अनेक विटामिन और मिनरल की गुणवत्ता है। ये सभी शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार रखते हैं, जिससे बदलते मौसम में फुर्ती और ऊर्जा का संचार बना रहता है।
बदलते मौसम में अगर आप भी हर बार मौसमी संक्रमण से परेशान रहते हैं, तो रोजाना 200ml पानी में Centrum Recharge एनर्जी ड्रिंक मिक्स का 10 रुपए का एक पैक मिलाएं और आपका स्वादिष्ट एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार है। इस ड्रिंक को रोजाना पिएं, इससे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने में मदद मिलेगी। ऑफिस, वर्कआउट, ट्रैवल या दिन भर में कभी भी थकान महसूस होने पर इसे आराम से पी सकते हैं। इसे रोजाना लेने से इम्युनिटी मजबूत होगी, जिससे शरीर संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार रहता है।
3. हाइड्रेशन का रखें विशेष ध्यान!
अक्सर गर्मी से बरसात या ठंडा मौसम आते ही लोग पानी पीना कम कर देते हैं। ये बदलते मौसम में की जाने वाली एक बड़ी गलती है, जिसकी वजह से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। आम तौर पर बरसात और ठंड का मौसम प्यास कम कर देता है, परंतु आपका शरीर फिर भी पानी इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसलिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का एक लक्ष्य बनाएं, इस प्रकार बिना प्यास लगे भी कुछ-कुछ समय पर पानी पीते रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
4. सामान्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लें
बदलते मौसम में इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना जरूरी है। दिन में कम से कम 30 मिनट किसी भी शारीरिक गतिविधि में भाग लेने का लक्ष्य रखें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, रनिंग या वॉकिंग! इस तरह गतिविधियों में भाग लेने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और सेल्यूलर फंक्शन भी इंप्रूव होता है। ये सभी चीजें इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बेहद कम होता है।
5. साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें
बदलते मौसम में खासकर गर्मी और बरसात का समय जब चिपचिपी गर्मी होती है, तब आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन दिनों कीटाणु अधिक सक्रिय होते हैं। इस दौरान आपकी त्वचा पर तमाम तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स पनप सकते हैं, इसलिए अपने शरीर को जितना हो सके साफ रखने का प्रयास करें। साथ ही घर के अंदर बेड हो या सोफा या फिर आपका फ्लोर सभी को रोजाना साफ करते रहें। अगर आपके घर में बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो साफ सफाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
बदलते मौसम में अगर इन पांच बातों का ध्यान रखा जाए, तो मौसमी संक्रमण से बचा जा सकता है।
डिस्क्लेमर
ये आर्टिकल Centrum के साथ साझेदारी में बनाया गया है। इस लेख में लिस्ट किए गए प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड हैं। लाइव हिंदुस्तान में, हम आपको सेहत से जुड़े सभी प्रोडक्ट के बारे में अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। Hindustan Times की एक एफिलिएट पार्टनरशिप है, इसलिए जब आप कोई खरीदारी करते हैं, तो हमें रेवेन्यू का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी दावे के लिए, लागू कानूनों के तहत, जिसमें Consumer Protection Act, 2019 शामिल है (अन्य और भी), जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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