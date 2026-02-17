Hindustan Hindi News
सेहत के लिए सिगरेट-शराब से ज्यादा खतरनाक है ये 1 चीज, 85% लोग हैं परेशान, मुंबई के ऑर्थोपेडिक सर्जन ने चेताया

Feb 17, 2026 07:19 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ज्यादातर लोगों को लगता है कि शराब और सिगरेट पीने से शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन एक और चीज है, जिसकी वजह से आप हर दिन बीमार हो रहे हो। मुंबई के सर्जन डॉक्टर मनन वोरा ने इस बारे में लोगों को सचेत किया।

आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल में लोग खान-पान पर पूरा ध्यान दे रहे हैं लेकिन फिर भी बीमार रहते हैं। कई लोग शराब और स्मोकिंग को इसका जिम्मेदार मानते हैं लेकिन मुंबई के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन वोरा का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। शराब और सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज है, जो आपके शरीर को धीरे-धीरे खत्म कर रही है। भारत में 85% लोग इस चीज से परेशान हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं खोज रहे। चलिए बताते हैं डॉक्टर मनन वोरा किस चीज के बारे में लोगों को सावधान कर रहे हैं।

कौन सी चीज है नुकसानदायक

शराब और सिगरेट से ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक है स्ट्रेस (तनाव)। जी हां, अगर आप रोजाना स्ट्रेस लेते हैं और नींद पूरी नहीं करते हैं, तो ये लगातार बढ़ता रहा है। दिमाग पर पड़ रहा रोजाना का बर्डन सेहत और शरीर के कई हिस्सों पर सीधा असर डालता है। स्ट्रेस के कारण शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करेगा और आपको लगेगा कि आप लो फील कर रहे हैं। स्ट्रेस धीरे-धीरे इंसान को मार देता है और एक दिन शरीर में कुछ नहीं बचेगा।

शरीर देता है सिग्रल

डॉक्टर के मुताबिक, ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्ट्रेस मतलब मेंटल हेल्थ। लेकिन कई बार ये सिर्फ मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं रहता। बल्कि शरीर स्ट्रेस ज्यादा होने पर सिग्नल देती हैं, जिसमें बॉडी पेन, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, कंधों पर तनाव और दांत पीसना। जब आप प्रेशर में होते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इस तरह की चीजें रोजाना होने लगती हैं।

कमी क्या है

आजकल लोग स्क्रीन टाइम और लेट लाइफस्टाइल के कारण नींद भी कम लेते हैं। हर इंसान को करीब 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। नींद पूरी करना शरीर को ऊर्जा देने जैसा है। जैसे मशीन को चालू करने से पहले तेल डालना पड़ता है, वैसे ही शरीर को चलाने से पहले ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर आप कम सोते हैं, तो पिछले दिन का स्ट्रेस अगले दिन कैरी होता है और फिर आज का तनाव और जुड़ जाता है।

क्या करें

डॉक्टर वोरा का कहना है कि स्ट्रेस लेना कम करें। अगर कोई खास प्रॉब्लम है तो उसे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर खत्म करने की कोशिश करें। साथ ही अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश करें। इससे स्ट्रेस कम होगा और शरीर बेहतर फील करेगा।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

