हार्ट ब्लॉकेज से बचने के लिए मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए 7 टिप्स, पांचवां पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट

संक्षेप: दिल का दौरा धमनियों में ब्लॉकेज बनने से होता है। ब्लॉकेज बनने की वजह होती है प्लाक का जमना। सबसे चिंता की बात यह है कि कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है।

Tue, 18 Nov 2025 10:05 AMKajal Sharma
हार्ट अटैक का डर अगर आपके भी मन में है तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए। ऐसा कहना है मुंबई के एक कार्डियोलॉजिस्ट का। दिल की धमनियों में प्लाक जमने से ब्लॉकेज हो जाता है। यह ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होता बल्कि कई साल तक लाइफस्टाइल से जुड़ी गलत आदतों की वजह से होता है। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि हार्ट में ब्लॉकेज है फिर जरा सी चूक आपके दिल पर भारी पड़ सकती है।

क्या होता है ब्लॉकेज

मुंबई के Gleneagles Hospital के चीफ कार्डियोवस्कुलर, थोरैसिक और ट्रांसप्लांट सर्जन स्वरूप स्वराज पाल ने बताया कि अपनी आर्टरीज को क्लीन रखने और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर स्वरूप स्वराज पाल ने बताया कि हार्ट ब्लॉकेज आपकी धमनियों में चुपचाप जमा होता रहता है। प्लाक इकट्ठा होने से आर्टरीज धीरे-धीरे सकरी होती जाती हैं, इस कंडीशन को एथेरोस्क्लरोसिस कहते हैं। इसमें दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत होने लगती है और हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने जैसा गंभीर परिणाम भी हो सकता है।

यह प्लाक हमारी रोजाना की आदतों की वजह से होता है जैसे खाने-पीने से जुड़ी खराब आदतें, ज्यादा देर तक बैठना, स्ट्रेस मैनेज ना करना, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। इसके शुरुआती लक्षणों पर लोग ध्यान नहीं देते। ये चेस्ट का टाइट फील होना, छोटे-मोटे कामों में सांस फूलना, थकान लगना या धड़कन का बढ़ना हो सकते हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में पैरों में सूजन या बेहोशी भी आ सकती है। डॉक्टर पाल ने यह भी कहा कि कुछ ब्लॉकेज के तो लक्षण भी नहीं होते, इसलिए रेग्युलर चेकअप करवाते रहना चाहिए।

अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलें। ट्रीटमेंट के तौर पर आपको हेल्दी फूड हैबिट्स अपनानी होंगी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए कुछ दवाएं लेनी होंगी। अगर ज्यादा दिक्कत है तो एंजियोप्लास्टी या बायपास सर्जरी हो सकती है लेकिन अगर आप जल्दी सजग हो जाते हैं तो आपका दिल बच सकता है।

डॉक्टर पाल ने 7 टिप्स बताए जिनसे आप अपने हार्ट में ब्लॉकेज होने से रोक सकते हैं।

1. हेल्दी खाना खाएं

अपने खाने में फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन, और ओमेगा 3 के सोर्स जैसे मछली शामिल करें। इनसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और प्लाक नहीं जम पाता।

2.ट्रांस फैट्स और पैकेज वाले आइटम न खाएं

डॉक्टर पाल बताते हैं कि ऐसा केक, पेस्ट्री, तला-भुना खाना खाने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और प्लाक जमने लगता है।

3.फिजिकल एक्टिविटी करें

रोजाना कम से कम 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने का लक्ष्य बनाएं, जैसे वॉक करना, साइकल चलाना, स्वीमिंग करना, जिम या योग करना। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है।

4.स्मोकिंग छोड़ें

स्मोकिंग करने से आपकी दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचता है और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर ने बताया कि स्मोकिंग छोड़ना अपने दिल को बचाने का बेस्ट तरीका है।

5.हेल्थ कंडीशन मेनटेन रखें

अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल ठीक रखें। जरूरत लगे तो डॉक्टर की सलाह लें।

6.स्ट्रेस कम करें

मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या रिलैक्स करने से आपके दिल का लोड कम होता है।

7.दिल का चेकअप करवाते रहें

डॉक्टर पाल का कहना है कि अगर समस्या जल्दी पता चल जाती है तो इलाज आसान हो जाता है। इसके लिए चेकअप करवाते रहें। (सोर्स: हिंदुस्तान टाइम्स)

नोट: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए इसे प्रोफेशनल मेडिकल सलाह के तौर पर ना लें। हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें।

