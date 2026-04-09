Mounjaro Brides Trend: शादी से पहले तेजी से वजन घटा रहीं लड़कियां, क्या ये सुरक्षित है?

Mounjaro Brides Trend इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। पतला होने के लिए अब लोग जिम या डायटिंग में मेहनत करने के बजाय इसका सहारा ले रहे हैं। चलिए बताते हैं आखिर ये क्या ट्रेंड है और इसके नुकसान क्या हैं?

पतला होने की होड़ में हर कोई घंटों तक जिम में पसीना बहाता है और खाना-पीना छोड़ देता है। कई लड़कियां ऐसी हैं, जो शादी के दिन स्लिम फिगर पाने के लिए 10 महीने पहले से ही डायटिंग और जिम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन आजकल कोई इतनी मेहनत या फिर इंतजार नहीं करना चाहता और हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। पतला होने की रेस में लड़के-लड़कियां बिना सोचे समझे दवाई या फिर इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों शादी के दिन पतला दिखने के लिए लड़कियां मोंजारो ब्राइड्स (Mounjaro Brides) ट्रेंड फॉलो कर रही हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी इसे अपना रहे हैं, जिससे शादी से पहला शरीर पतला हो सके और वो भी बिना जिम और डायटिंग के। चलिए आपको बताते हैं मोंजारो ब्राइड्स ट्रेंड है क्या और ये कितना सुरक्षित है?

क्या है मोंजारो ब्राइड्स ट्रेंड मेट्रो शहर जैसे दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु के डर्मेटोलॉजिस्ट क्लीनिक में इन दिनों मोंजारो और ओजेम्पिक जैसे GLP-1 ड्रग्स की मांग तेजी से बढ़ चुकी है। मोंजारो असल में एक इंजेक्शन है, जिसे Eli Lilly ने बनाया है। ये एक तरह का ड्रग्स है, जो शरीर को पतला करने के लिए दिया जाता है। शादी से पहले पतला होने के लिए ज्यादातर लड़कियां इस इंजेक्शन का सहारा ले रही हैं, इसी वजह से ट्रेंड को मोंजारो ब्राइड्स का नाम दिया गया है। हालांकि अब ये ट्रेंड सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लड़के भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

मोटापे की समस्या आजकल हर दूसरा व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है और ऐसे में लोगों को मेहनत का रास्ता नहीं समझ आ रहा। बल्कि लोग अपनी सेहत को किनारे करते हुए शॉर्टकट अपना रहे हैं। कोई भी चीज अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है, तो जाहिर है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। भारत में तेजी से बढ़ रही मोटापे की समस्या लोगों को अब इस दिशा में लेकर जा रही है। शादी या किसी खास फंक्शन में पतला दिखने का प्रेशर लोगों को ये शॉर्टकट लेने के लिए मजबूर कर रहा है।

साइड इफेक्ट्स भी हैं मोंजारो ड्रग्स लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जो शायद ही कोई जानता है। यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह वेट लॉस के लिए हर किसी के लिए नहीं बनी है। कुछ ही लोगों में इसका सही रिजल्ट पाया गया है। इसलिए इसे लेने से पहले नुकसान भी पढ़ लीजिए-

पाचन से जुड़ी समस्या- इस इंजेक्शन को लेने से आपको पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। मतली, उल्टी, गंभीर कब्ज या दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे आपका शादी का दिन बर्बाद हो सकता है।

पोषण की कमी- तेजी से वजन घटाने के चक्कर में अक्सर शरीर की चर्बी के साथ-साथ जरूरी मांसपेशियां भी कम हो जाती हैं। इससे शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। अगर सही से खान-पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो कमजोरी, चक्कर आने की समस्या हो सकती है।

चेहरे पर सूजन- कोई चीज अगर आपके शरीर में फैलेगी, तो उसका नतीजा चेहरे पर भी दिखेगा। इस इंजेक्शन से चेहरे पर सूजन आ सकती है और बदलाव भी हो सकते हैं। इससे चेहरा थका हुआ दिखेगा, जिसे ओजेम्पिक फेस कहते हैं।

किडनी-लिवर पर इफेक्ट- अगर आपके शरीर में ये इंजेक्शन सूट नहीं करता है, तो इसका सीधा असर किडनी या लिवर पर पड़ सकता है। इसकी वजह से लंबे समय तक आप बीमार हो सकते हैं या फिर बाद में कोई गंभीर समस्या बन सकती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट Mounjaro Brides ट्रेंड फॉलो कर रहे लोगों को पहले अपनी पूरी जांच करा लेनी चाहिए, इसके बाद ही इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। जल्दी से वजन कम करने का तरीका खतरनाक भी हो सकता है। शादी के दिन हो सकता है आप पतली दिखे लेकिन उसके अगले दिन इसके साइड इफेक्ट्स शरीर पर दिख सकते हैं।