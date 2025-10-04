डॉक्टर से जानें आंखों में दवा डालने का सही तरीका, ज्यादातर लोग करते हैं गलती!

आई ड्रॉप डालने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे दवाई आंखों में अच्छी तरह पहुंचती है। आई सर्जन डॉ भानु ने एक पोस्ट के जरिए इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आइए जानते हैं।

अक्सर जब भी डॉक्टर हमें आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो शायद ही हम इसे डालने के तरीके पर उतना सोचते हों। बस ड्रॉप खोलो, आंखों में दो बूंद डालो और काम हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग आज भी गलत तरीके से ही आई ड्रॉप डालते हैं। इससे एक तो दवा का कोई फायदा नहीं होता, दूसरा आंखों में कई बार इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल आई ड्रॉप डालने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे दवाई आंखों में अच्छी तरह पहुंचती है। आई सर्जन डॉ भानु ने एक पोस्ट के जरिए इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आइए जानते हैं।

हमेशा हाथ साफ करने के बाद डालें ड्रॉप डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने हाथ साफ किए बिना ही ड्रॉप डालने लगते हैं। ऐसा करने से आंखों में इन्फेक्शन या इरीटेशन होने का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल हमारी आंखे काफी सेंसेटिव होती हैं, इसलिए आई ड्रॉप डालने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश करना जरूरी होता है।

एक से ज्यादा बूंद डालना है वेस्ट डॉ भानु कहते हैं कि अपनी आंख में हमेशा एक बूंद आई ड्रॉप ही डालनी चाहिए। एक बार में आप इससे ज्यादा ड्रॉप्स डालते हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर डॉक्टर ने आपको दो आई ड्रॉप डालने की सलाह दी है, तो पहली डालने के बाद कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। ताकि आई ड्रॉप इफेक्टिव तरीके से वर्क करे।

आंखों में ऐसे डालें आई ड्रॉप आंखों में ड्रॉप डालने के लिए सबसे पहले ऊपर की और देखें। अब अपने हाथ से निचली पलक को और नीचे की ओर खींचते हुए एक छोटा सा स्कूप या पॉकेट बना लें। आपको इसी स्कूप में ड्रॉप डालनी होती है। दवा को सीधा आंख के ऊपर डालने से बचना चाहिए।