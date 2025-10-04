डॉक्टर से जानें आंखों में दवा डालने का सही तरीका, ज्यादातर लोग करते हैं गलती! Most People Use Eye Drops the Wrong Way Doctors Explain the Right Method, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थMost People Use Eye Drops the Wrong Way Doctors Explain the Right Method

डॉक्टर से जानें आंखों में दवा डालने का सही तरीका, ज्यादातर लोग करते हैं गलती!

आई ड्रॉप डालने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे दवाई आंखों में अच्छी तरह पहुंचती है। आई सर्जन डॉ भानु ने एक पोस्ट के जरिए इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आइए जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 07:51 AM
share Share
Follow Us on
डॉक्टर से जानें आंखों में दवा डालने का सही तरीका, ज्यादातर लोग करते हैं गलती!

अक्सर जब भी डॉक्टर हमें आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो शायद ही हम इसे डालने के तरीके पर उतना सोचते हों। बस ड्रॉप खोलो, आंखों में दो बूंद डालो और काम हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग आज भी गलत तरीके से ही आई ड्रॉप डालते हैं। इससे एक तो दवा का कोई फायदा नहीं होता, दूसरा आंखों में कई बार इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल आई ड्रॉप डालने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे दवाई आंखों में अच्छी तरह पहुंचती है। आई सर्जन डॉ भानु ने एक पोस्ट के जरिए इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आइए जानते हैं।

हमेशा हाथ साफ करने के बाद डालें ड्रॉप

डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने हाथ साफ किए बिना ही ड्रॉप डालने लगते हैं। ऐसा करने से आंखों में इन्फेक्शन या इरीटेशन होने का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल हमारी आंखे काफी सेंसेटिव होती हैं, इसलिए आई ड्रॉप डालने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश करना जरूरी होता है।

एक से ज्यादा बूंद डालना है वेस्ट

डॉ भानु कहते हैं कि अपनी आंख में हमेशा एक बूंद आई ड्रॉप ही डालनी चाहिए। एक बार में आप इससे ज्यादा ड्रॉप्स डालते हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर डॉक्टर ने आपको दो आई ड्रॉप डालने की सलाह दी है, तो पहली डालने के बाद कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। ताकि आई ड्रॉप इफेक्टिव तरीके से वर्क करे।

आंखों में ऐसे डालें आई ड्रॉप

आंखों में ड्रॉप डालने के लिए सबसे पहले ऊपर की और देखें। अब अपने हाथ से निचली पलक को और नीचे की ओर खींचते हुए एक छोटा सा स्कूप या पॉकेट बना लें। आपको इसी स्कूप में ड्रॉप डालनी होती है। दवा को सीधा आंख के ऊपर डालने से बचना चाहिए।

एक मिनट बंद रखें आंख

डॉ भानु बताते हैं कि जैसे ही आप आई ड्रॉप डाल लें, उसके बाद कम से कम एक मिनट के लिए आँखें बंद रखें। इससे दवा असरदार तरीके से काम करती है। हालांकि ध्यान रहे, आंखों को ज्यादा भींचकर बंद ना करें। आंख के निचले हिस्से पर बहुत हल्का प्रेशर डालते हुए, आंख बंद रखें। इससे दवा आंखों में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होती है।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।