न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया सेब काटने का सही तरीका, 99% लोग करते हैं ये गलती तभी नहीं मिलता पूरा फायदा!
अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसका सीधा मतलब है कि रोजाना 1 सेब खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस छोटे से फल में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये हार्ट हेल्थ से ले कर पाचन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर और ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। अब ये तो रही सेब के फायदों की बात लेकिन पूरे फायदे तो तभी मिलेंगे, जब आप इसे ठीक से काटकर खाएंगे। ज्यादातर लोग सेब काटने का सही तरीका ही नहीं जानते हैं, जिस वजह से उसके आधे पोषक तत्व बेकार चले जाते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट और वेट लॉस कोच मोहिता ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए सेब काटने का सही तरीका बताया है, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं।
छिलके पर लगा वैक्स साफ कर लें
सेब के छिलकों पर अक्सर एक मोम जैसी लेयर लगी होती है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ये लेयर सेब में प्राकृतिक रूप से बनती है। ये सेब का मॉइश्चर बनाए रखती है और किसी भी तरह के बैक्टीरिया को ब्लॉक करने का काम करती है। हालांकि कुछ फ्रूट सेलर इसपर फूड ग्रेड वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो वैसे तो सेफ है लेकिन इसे हटाना अच्छा है। इसके लिए आप सेब को गर्म पानी में धो सकते हैं या फिर सिरके के पानी में कुछ देर भिगोकर रख सकते हैं।
सेब का छिलका है पोषण से भरपूर
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि सेब के पूरे फायदे चाहिए तो कभी भी इसका छिलका उतार कर ना खाएं। ये छिलका फाइबर से भरपूर होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने और स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं।
गोल-गोल स्लाइसेज में काटकर खाएं सेब
ज्यादातर लोग सेब को लंबी-लंबी स्लाइसेज में काटकर खाते हैं, जिससे सेब का कोर वेस्ट हो जाता है। न्यूट्रीशनिस्ट मोहिता कहती हैं कि सेब को हमेशा गोल-गोल स्लाइसेज में काटकर खाएं। सेब के कोर में सॉल्यूबल फाइबर और पैक्टीन होता है, जो गुड गट बैक्टीरिया को फीड करता है। इससे कब्ज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर मैनजमेंट में मदद मिलती है।
दोगुने हो जाएंगे सेब के फायदे
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि अगर आप इस तरीके से सेब खाते हैं, तो आपको दोगुना फाइबर, दोगुने एंटीऑक्सीडेंट्स और 50 प्रतिशत ज्यादा विटामिन सी मिलता है। हालांकि ध्यान रहे सेब के बीज जरूर निकाल लें।
