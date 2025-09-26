दाल चावल खाने का सही तरीका क्या है? ये 1 काम करेंगे तो मोटापे और शुगर का खतरा नहीं रहेगा! Most Indians Eat Dal Chawal Wrong Here is How to Do It the Healthy Way doctor advised, हेल्थ टिप्स - Hindustan
दाल चावल यूं तो एक बैलेंस्ड मील हैं, लेकिन ज्यादातर भारतीय इसे खाते हुए एक बड़ी गलती करते हैं। इसी वजह से फिर मोटापे और शुगर बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं। आइए जानते हैं वो क्या है और कैसे उसे फिक्स करें-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 03:31 PM
दाल चावल हम भारतीयों का फेवरिट खाना है। दोपहर के लंच ले से कर डिनर तक, एक ना एक बार तो दाल चावल लोग खाते ही हैं। जहां चावल मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हैं, वहीं दाल प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का। कुल मिलाकर ये एक बैलेंस मील है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई वजन कम कर रहा हो, या किसी को शुगर जैसी कोई बीमारी, तो सबसे पहले दाल चावल से परहेज करने की सलाह दी जाती है। अब सवाल है कि आखिर इस बैलेंस्ड दिखने वाली मील में बुराई क्या है? दरअसल समस्या खाने में नहीं बल्कि खाने के तरीके में है। डॉक्टर मल्हार ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी बारे में विस्तार से बात की है, आइए जानते हैं।

दाल चावल खाते हुए ये गलती करते हैं भारतीय

डॉक्टर मल्हार कहते हैं कि दाल चावल खाते हुए सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो है कार्ब्स और प्रोटीन की मात्रा का ध्यान ना रखना। अक्सर हम चावल तो ज्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन दाल या अन्य प्रोटीन का सोर्स बहुत की कम क्वांटिटी में होता है। डॉक्टर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जापानी हों या कोरियन, ये सभी लोग इतने फिट इसलिए रहते हैं, क्योंकि ये चावल कभी भी प्लेट में नहीं खाते, बल्कि एक छोटी कटोरी में सर्व करते हैं। वहीं मीट, दाल या अन्य प्रोटीन सोर्स को ये बड़ी प्लेट में सर्व करते हैं, जिससे प्रोटीन की मात्रा इनकी मील में ज्यादा होती है।

फिर क्या है सही तरीका?

डॉक्टर कहते हैं कि जापानी और कोरियन लोगों के ठीक विपरीत हम भारतीय एक बड़ी प्लेट में चावल लेते हैं, फिर छोटी कटोरी में दाल या अन्य प्रोटीन का सोर्स लेते हैं। जबकि ये गलत तरीका है। हमारी बॉडी को इतने कार्ब्स की जरूरत नहीं होती है, जितना हम खाते हैं। ये जा कर फैट की तरह स्टोर होता है और ब्लड शुगर को भी स्पाइक करता है। सही तरीका यही है कि आप एक कटोरी में चावल लें, फिर मीट, दाल, पनीर या प्रोटीन का दूसरा जो भी सोर्स ले रहे हैं, उसे बड़ी प्लेट या कटोरी में लें। इससे आपकी प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा बैलेंस रहेगी।

साथ में लें ये चीजें

दाल चावल को एक प्रॉपर हेल्दी और बैलेंस मील बनाने के लिए आप उनके साथ कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक सीजनल सब्जी ले लें या सलाद एड कर लें। इसके अलावा दाल में एक चम्मच देसी घी डालकर खाएं, इससे हेल्दी फैट भी मिलेगा और ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाएगा।

