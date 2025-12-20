Hindustan Hindi News
शरीर के इन हिस्सों को अक्सर धोना भूल जाते हैं लोग, होते हैं सबसे गंदे बॉडी पार्ट

Dirtiest Parts Of Body: नहाना-धोना और शरीर की साफ-सफाई रखना ये बेसिक मैनर होने के साथ ही खुद को बैक्टीरिया और जर्म्स से बचाने का शील्ड भी है। इससे शरीर को कई बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। लेकिन काफी सारे लोग बॉडी के इन हिस्सों की सफाई नहीं करते हैं।

Dec 20, 2025 11:47 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
शरीर की साफ-सफाई बेहद जरूरी होती है। नहीं तो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं और बड़ी ही आसानी से हमें बीमार बना देते हैं। अक्सर बॉडी के सबसे गंदे पार्ट के नाम पर लोगों को प्राइवेट पार्ट याद आते हैं। जबकि ज्यादातर लोग प्राइवेट पार्ट और उसके आसपास की एरिया की सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। दरअसल, शरीर के सबसे गंदे पार्ट की लिस्ट में प्राइवेट पार्ट नहीं बल्कि ये हिस्से शामिल हैं। जिन्हें लोग रोजाना रगड़कर अच्छी तरह से नहाने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं करते और इन जगहों पर बैक्टीरिया सबसे पहले पनपते हैं। इन बॉडी पार्ट्स पर बैक्टीरिया, पसीना,डेड स्किन जमा होती है। जिसे साफ करना जरूरी होता है। तो आप भी जान लें कौन से हैं वो शरीर के सबसे गंदे हिस्से, जिन्हें अक्सर लोग साफ करना भूल जाते हैं।

कान के पीछे का हिस्सा

कान के पीछे धूल,मिट्टी, जर्म्स और ऑयल ग्लैंड की वजह से गंदगी चिपक जाती है। जो समय के साथ डेड स्किन का रूप ले लेती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस हिस्स की सफाई करना भूल जाते हैं। जिसकी वजह से यहां पर फंगस और बैक्टीरया पनपने लगते हैं।

कान के फोल्ड्स

इसी तरह के कान के फोल्ड्स को भी काफी सारे लोग साफ करना भूल जाते हैं। जबकि इन जगहों पर ज्यादातर सफाई करना भूल जाते हैं और यहां पर धूल-मिट्टी और ऑयल ग्लैंड की वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जिसे लोग अक्सर साफ करना भूल जाते हैं।

बेली बटन या नाभि

नाभि को आयुर्वेद में प्राण का केंद्र माना गया है। बावजूद इसके काफी सारे लोग नाभि की सफाई करना भूल जाते हैं। रोजाना नहाने के बाद भी यहां पर पानी डालकर विशेष सफाई की जरूरत होती है। जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं।

आर्मपिट

रोजाना नहाने के बाद भी काफी सारे लोग अंडरआर्म्स यानी आर्मपिट की सफाई पर ज्यादा जोर नहीं देते। जबकि सारे अंगों के साथ ही हाथ के नीचे की सफाई भी बेहद जरूरी होती है। इस एरिया में सबसे पहले पसीना होता है और बैक्टीरिया पनपते हैं।

गर्दन

कुछ लोग पूरे बॉडी को नहाते वक्त साफ करते हैं लेकिन गर्दन के पीछे वाले हिस्से की सफाई करना भूल जाते हैं। जिससे यहां पर ढेर सारे जर्म्स और बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगते हैं।

नाखून के आसपास की सफाई

दिनभर हाथ धोने के बाद भी नाखून के आसपास के हिस्से में कालापन दिखाई देता है। दरअसल, ये गंदे बैक्टीरिया और जर्म्स हैं, जिनकी लोग सफाई करना भूल जाते हैं।

कैसे करें सफाई

इन अंगों और हिस्सों की सफाई के लिए गर्म पानी और सोप का इस्तेमाल करें। साथ ही शरीर के उस एरिया को अच्छी तरह से सुखाकर हवा करें। जिससे किसी भी तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया ना पनपें।

