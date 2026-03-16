पेट की चर्बी और थकान से राहत के लिए पिएं यह मॉर्निंग ड्रिंक: न्यूट्रिशनिस्ट रमिता कौर
अगर आपको थकान, पेट की चर्बी या चेहरे पर सूजन महसूस होती है, तो इसके पीछे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, सुबह की एक हेल्दी ड्रिंक इसे कंट्रोल करने में मदद कर सकती है।
आजकल बहुत से लोग तनाव, थकान और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। कई बार इसके पीछे एक खास हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल (Cortisol) कहा जाता है। कॉर्टिसोल को आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब शरीर में इसका स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं जैसे गर्दन के पीछे फैट जमा होना, चेहरे पर सूजन या पेट की चर्बी बढ़ना।
न्यूट्रिशनिस्ट रमिता कौर के अनुसार, सुबह उठने के बाद पहले 60 मिनट में जो हम खाते या पीते हैं, वह शरीर के हार्मोन और ऊर्जा स्तर पर असर डाल सकता है। इसलिए सुबह की शुरुआत एक हेल्दी ड्रिंक से करना फायदेमंद हो सकता है।
एंटी-कॉर्टिसोल मॉर्निंग ड्रिंक
न्यूट्रिशनिस्ट रमिता ने एक एंटी-कॉर्टिसोल मॉर्निंग ड्रिंक का सुझाव दिया है। यह ड्रिंक कई प्राकृतिक चीजों से बनती है, जो शरीर को ऊर्जा देने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।
जरूरी सामग्री
1 गिलास गुनगुना पानी (200–250 ml)
एक चुटकी दालचीनी पाउडर
½ चम्मच भीगे हुए चिया सीड्स
½ चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक
½ चम्मच हल्दी पाउडर या ताजी हल्दी
1 चम्मच ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर
नींबू की कुछ बूंदें
एक चुटकी काली मिर्च
बनाने का तरीका
- सबसे पहले एक गिलास में गुनगुना पानी लें।
- इसमें भीगे हुए चिया सीड्स डालें।
- अब इसमें दालचीनी, हल्दी, अदरक और काली मिर्च मिलाएं।
- इसके बाद एप्पल साइडर विनेगर और नींबू का रस डालें।
- सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और धीरे-धीरे पी लें।
इस ड्रिंक से क्या फायदे हो सकते हैं ?
इस ड्रिंक में मौजूद सभी चीजें शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं।
- चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं।
- अदरक और हल्दी में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
- दालचीनी ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक मानी जाती है।
- वहीं, नींबू और एप्पल साइडर विनेगर पाचन को बेहतर बनाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं।
सुबह इस ड्रिंक को कब पिएं ?
इस ड्रिंक को सुबह उठने के बाद खाली पेट या हल्के नाश्ते से पहले पिया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर इसे नियमित रूप से कुछ समय तक पिया जाए, तो शरीर की ऊर्जा और पाचन पर सकारात्मक असर महसूस हो सकता है।
हेल्दी आदत : सुबह की सही शुरुआत पूरे दिन की ऊर्जा और सेहत पर असर डालती है। अगर आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में हेल्दी ड्रिंक शामिल करते हैं और साथ में संतुलित आहार व नियमित एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।
नोट: हालांकि यह ड्रिंक प्राकृतिक चीजों से बनती है लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। अगर आपको एसिडिटी, पेट की समस्या या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।