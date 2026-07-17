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सुबह की पहली ड्रिंक अगर ये हो, तो शरीर को मिल सकते हैं कई फायदे

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप सुबह की शुरुआत किसी ऐसी हर्बल चाय से करना चाहते हैं, जो शरीर को अंदर से तरोताजा महसूस कराए, तो यह खास चाय आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। जानें इसके फायदे और बनाने का आसान तरीका।

सुबह की पहली ड्रिंक अगर ये हो, तो शरीर को मिल सकते हैं कई फायदे

सुबह उठते ही ज्यादातर लोग चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर दिन की शुरुआत किसी ऐसी हर्बल चाय से हो, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी दे, तो इसका फायदा और बढ़ जाता है। ऐसी ही एक हर्बल चाय इन दिनों काफी पसंद की जा रही है।

मोरिंगा चाय अपने पोषण और ताजगी देने वाले गुणों की वजह से लोगों की सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बन रही है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को हल्का महसूस कराने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने और दिनभर ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इस खास ड्रिंक के फायदे, बनाने का तरीका और इसे पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

खाली पेट मोरिंग चाय के फायदे

  1. जरूरी पोषक तत्व: मोरिंगा की पत्तियां कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होती हैं। इनसे शरीर को जरूरी पोषण मिल जाता है।
  2. बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता: इस चाय में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
  3. बेहतर पाचन: सुबह खाली पेट इसे पीने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों को इससे दिनभर हल्का महसूस होता है।
  4. शरीर को तरोताजा महसूस कराती है: अगर आप सुबह सुस्ती महसूस करते हैं, तो यह चाय दिन की शुरुआत को ताजगी भरा बना सकती है।

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कैसे बनाएं मोरिंगा चाय?

दो कप पानी

आठ से दस ताजी मोरिंगा की पत्तियां

एक इंच अदरक

आधे नींबू का रस

एक छोटा चम्मच शहद

बनाने का तरीका

  • बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से बचें।
  • सबसे पहले पानी को बर्तन में गर्म करें। अब इसमें मोरिंगा की पत्तियां और अदरक डाल दें।
  • इसे पांच से सात मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। अब चाय को छान लें।
  • थोड़ा ठंडा होने पर इसमें नींबू का रस मिलाएं।
  • इसके बाद शहद डालकर अच्छी तरह मिला लें और आराम से पिएं।

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क्या रोज पी सकते हैं?

संतुलित मात्रा में इसे रोजाना पी सकते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी नई चीज को रोजाना की आदत बनाने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना बेहतर होता है।

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ध्यान रखने वाली बातें

  • अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिना सलाह इसका नियमित सेवन नहीं करना चाहिए।
  • अगर इसे पीने के बाद किसी तरह की परेशानी महसूस हो, तो सेवन बंद कर दें।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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