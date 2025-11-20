Hindustan Hindi News
हार्ट सर्जन ने प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के लिए गिना दिए ये 4 फूड्स, एक बार में मिलेगा 25-30 ग्राम प्रोटीन

संक्षेप: Protein rich breakfast ideas from expert: प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन काफी सारे लोगों को रोजाना के प्रोटीन की जरूरत का पूरा हिस्सा नहीं मिलता। ऐसे में हार्ट सर्जन ने आसान लगने वाले 4 ब्रेकफास्ट आइडिया को गिना दिया है। जो प्रोटीन से भरपूर हैं।

Thu, 20 Nov 2025 11:01 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
प्रोटीन बॉडी के लिए के लिए जरूरी न्यूट्रिशन है। इसके बिना हेल्दी और फिट रहना मुश्किल है। इसलिए हर रोज की डाइट में प्रोटीन का इनटेक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। लेकिन काफी सारे लोग रोजाना शरीर की जरूरत के अनुसार प्रोटीन की पूरी मात्रा नहीं ले पाते हैं। लेकिन प्रोटीन के इनटेक को पूरा करने का तरीका है प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। जिसे कार्डियोवस्कुलर सर्जन ने शेयर किया है।

यूएस बेस्ड 25 साल से भी ज्यादा एक्सीपिरएंस वाले हार्ट सर्जन डॉक्टर जर्मी लंदन ने ब्रेकफास्ट की लिस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जिसमे वो ऐसे फूड्स को बता रहे हैं जिन्हें खाने से रोजाना कम से कम 25-30 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति होगी।

प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आइडिया

डॉक्टर लंदन ने वीडियो शेयर कर प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट की लिस्ट बताई है। जिसे खाकर ना केवल पेट भरा हुआ महसूस होगा बल्कि क्रेविंग्स भी मैनेज होगी। साथ ही इससे 25-30 ग्राम प्रोटीन भी आसानी से मिल जाएगा।

डॉक्टर जर्मी ने प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के लिए ये ऑप्शन दिए हैं।

1) सबसे पुराना और क्लासिक ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। 4 अंडे थोड़े से वेजिटेबल के साथ पके हुए और साथ में एवाकॉडो।

2) दूसरे ब्रेकफास्ट में डॉक्टर ने स्वीट फूड को गिनाया है। ओट्स, एग व्हाइट और बनाना से बने पैनकेक जिनके ऊपर बादाम मिल्क और थोड़े से बनाना की टॉपिंग की गई हो। पैनकेक की टॉपिंग में प्रोटीन पाउडर को भी शामिल करने की सलाह दी गई है।

3) अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो ब्रेकफास्ट में ओट्स को पंपकिन की प्यूरी के साथ बेक करें। और साथ में अखरोट, चॉकलेट चिप्स भी थोड़े से डाल सकते हैं।

4) सबसे आसान और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं तो स्मूदी को ट्राई करें। बादाम मिल्क, चेरी, केला और कुछ हरे पत्तों को डालकर स्मूदी तैयार कर लें। इस स्मूदी में थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर को मिक्स कर लें। मार्केट में कई वैराइटी के प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। जो आपको सूट करे उसे ही यूज कर सकते हैं।

सुबह के समय प्रोटीन खाना आखिर क्यों जरूरी है

डॉक्टर जर्मी बताते हैं कि प्रोटीन से भरपूर मील जब सुबह के समय खाते हैं तो इससे दिनभर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक जो लोग ब्रेकफास्ट में थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं उनके ब्लड शुगर का लेवल हाई नहीं होता है और भूख भी ज्यादा नहीं लगती। जबकि ब्रेकफास्ट में कम प्रोटीन लेने से एनर्जी की कमी रहती है।

