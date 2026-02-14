Hindustan Hindi News
2000 साल पुरानी हेल्थ ड्रिंक, शरीर को देगा ताकत और स्टेमिना, न्यूट्रिशनिस्ट ने किया शेयर

Feb 14, 2026 09:20 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Effective health drink at home: शरीर में ताकत और स्टेमिना की कमी महसूस करते हैं और ताकत के लिए प्रोटीन पाउडर पी रहे। तो जरा न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह की बात सुन लें। जिन्होंने बताया घर में बनने वाला सबसे आसान 2 हजार साल पुराना हेल्थ ड्रिंक।

फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। ऐसे फूड जिनसे आपको शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिशन मिले और आपके शरीर में ना केवल एनर्जी बनी रहे बल्कि आपको ताकत भी महसूस हो। वहीं जब आप फिटनेस के लिए वर्कआउट करें तो बॉडी में पर्याप्त स्टेमिना भी हो। बॉडी में स्टेमिना का होना जरूरी है क्योंकि ये स्टेमिना ही है जो रोज के काम करने के लिए मेंटल और फिजिकल ताकत देता है। अक्सर लोग ताकत और एनर्जी के लिए प्रोटीन ड्रिंक पीते हैं। लेकिन केवल बाजार में मिलने वाले प्रोटीन ड्रिंक से ही ताकत और एनर्जी नहीं मिलती बल्कि घर में मौजूद हेल्दी चीजों से भी आपको एनर्जी मिल सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने 2 हजार साल पुरानी हेल्थ ड्रिंक को शेयर किया है। जिसे पीने से आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलेगी।

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने शेयर किया सदियों पुराना हेल्थ ड्रिंक

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने 2 हजार साल पुरानी ड्रिंक शेयर की है। जिसे सदियों पहले ताकत और एनर्जी के लिए राजा-महराजा भी पीते थे। ये ओजी ड्रिंक पीने के कई सारे फायदे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि इसे पीने के बाद बॉडी आपकी थैंक्स बोलेगी।

घर में रखी इन 3 चीज से बनाएं हेल्थ ड्रिंक लेकिन मात्रा का रखें ध्यान

इस हेल्थ ड्रिंक को बनाने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत होगी। दूध, घी और शहद। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि दूध के साथ घी और शहद का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। 100 मिली दूध में एक चम्मच घी और आधा चम्मच शहद को डालें। साथ ही ध्यान रखें कि शहद जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए तभी डालें। कभी भी शहद और घी को बराबर मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा दोनों चीज का रेशियो कम ज्यादा ही होना चाहिए। बस इन तीन चीज से हेल्थ ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। जिसे रोजाना पीना सेहत के लिए अच्छा होता है।

दूध वाली हेल्थ ड्रिंक पीने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह बताती है कि इस हजारों साल पुरानी ओजी ड्रिंक को पीने के कई सारे फायदे हैं।

  • ये ड्रिंक शरीर में ताकत बढ़ाती है
  • एनर्जी और स्टेमिना को बूस्ट करने में मदद करती है
  • मसल्स को रिजुवनेट करता है
  • स्किन में ग्लो बढ़ाने में मदद करता है
  • साथ ही इस ड्रिंक को पीने से नींद की क्वालिटी में भी सुधार होता है, जिससे गहरी नींद आने में मदद मिलती है।

