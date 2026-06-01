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90% लोग दही खाते हुए करते हैं ये 4 गलतियां, डॉक्टर ने बताया क्या है सही तरीका

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Health Tips: दही को हेल्दी फूड माना जाता है, लेकिन इसे खाने का गलत तरीका इसके फायदे कम कर सकता है। डॉ सलीम जैदी के मुताबिक, दही खाते समय की जाने वाली कुछ आम गलतियां सेहत पर उल्टा असर डाल सकती हैं।

90% लोग दही खाते हुए करते हैं ये 4 गलतियां, डॉक्टर ने बताया क्या है सही तरीका

दही को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। खासकर गर्मियों में तो लोग इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करते हैं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और प्रोटीन पाचन से ले कर हड्डियों तक के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को दही खाने का सही तरीका ही मालूम नहीं होता। वो दही रोजाना कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां भी कर देते हैं, जिससे दही खाने का फायदा नहीं मिलता। उल्टा कई बार सेहत को नुकसान ही हो जाता है। जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉ सलीम जैदी ने ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें आपको दही खाते समय अवॉइड करना चाहिए। आइए विस्तार में जानते हैं।

दही खाते समय होने वाली मुख्य गलतियां

1) दही में चीनी या नमक डालकर खाना: बहुत से लोग दही को मीठा या नमकीन खाना पसंद करते हैं। इसके लिए वो दही में टेबल सॉल्ट या चीनी एड करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि केमिकली प्रोसेस्ड चीनी या नमक को दही में मिलाने से उसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स (गुड बैक्टीरिया) खत्म हो जाते हैं, जो असल में आपको फायदा करते हैं। अगर आपको दही को मीठा या नमकीन करना ही है तो शहद, गुड़, मिश्री, काला नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं।

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2) रात के समय दही खाना: डॉक्टर बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रात में दही खाने से शरीर में कफ दोष बढ़ सकता है, जिससे बलगम, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

3) दही के साथ गलत कॉम्बिनेशन: कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें दही के साथ हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। डॉ सलीम बताते हैं कि आपको दही के साथ बूंदी, खीरा, मछली, केला, खट्टे फल, अंडे या बैंगन के साथ कभी भी पेयर नहीं करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार माने जाते हैं, जिससे शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है।

4) दही को गर्म कर के खाना: कई डिशेज की ग्रेवी में दही का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर की मानें तो दही को गर्म करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे दही की तासीर और भी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है और एसिडिटी या स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं।

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दही खाने का सही तरीका क्या है?

1) दही खाने का बेस्ट टाइम: डॉक्टर बताते हैं कि दही को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट या नाश्ते में खाना माना जाता है। भूलकर भी सूर्यास्त के बाद इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

2) हफ्ते में कितने दिन खाएं दही: एक्सपर्ट के मुताबिक रोज रोज दही खाना सही नहीं है, क्योंकि दही काफी हेवी फूड है। इसे आप हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हैं। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण और प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं।

3) किस मौसम में दही ना खाएं: डॉक्टर बताते हैं कि आप बरसात का मौसम छोड़ कर बाकी हर मौसम में दही खा सकते हैं।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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