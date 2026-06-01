90% लोग दही खाते हुए करते हैं ये 4 गलतियां, डॉक्टर ने बताया क्या है सही तरीका

Health Tips: दही को हेल्दी फूड माना जाता है, लेकिन इसे खाने का गलत तरीका इसके फायदे कम कर सकता है। डॉ सलीम जैदी के मुताबिक, दही खाते समय की जाने वाली कुछ आम गलतियां सेहत पर उल्टा असर डाल सकती हैं।

दही को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। खासकर गर्मियों में तो लोग इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करते हैं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और प्रोटीन पाचन से ले कर हड्डियों तक के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को दही खाने का सही तरीका ही मालूम नहीं होता। वो दही रोजाना कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां भी कर देते हैं, जिससे दही खाने का फायदा नहीं मिलता। उल्टा कई बार सेहत को नुकसान ही हो जाता है। जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉ सलीम जैदी ने ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताया है, जिन्हें आपको दही खाते समय अवॉइड करना चाहिए। आइए विस्तार में जानते हैं।

दही खाते समय होने वाली मुख्य गलतियां 1) दही में चीनी या नमक डालकर खाना: बहुत से लोग दही को मीठा या नमकीन खाना पसंद करते हैं। इसके लिए वो दही में टेबल सॉल्ट या चीनी एड करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि केमिकली प्रोसेस्ड चीनी या नमक को दही में मिलाने से उसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स (गुड बैक्टीरिया) खत्म हो जाते हैं, जो असल में आपको फायदा करते हैं। अगर आपको दही को मीठा या नमकीन करना ही है तो शहद, गुड़, मिश्री, काला नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं।

2) रात के समय दही खाना: डॉक्टर बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद आपको कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार रात में दही खाने से शरीर में कफ दोष बढ़ सकता है, जिससे बलगम, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

3) दही के साथ गलत कॉम्बिनेशन: कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें दही के साथ हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। डॉ सलीम बताते हैं कि आपको दही के साथ बूंदी, खीरा, मछली, केला, खट्टे फल, अंडे या बैंगन के साथ कभी भी पेयर नहीं करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार माने जाते हैं, जिससे शरीर को फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है।

4) दही को गर्म कर के खाना: कई डिशेज की ग्रेवी में दही का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर की मानें तो दही को गर्म करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे दही की तासीर और भी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है और एसिडिटी या स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं।

दही खाने का सही तरीका क्या है? 1) दही खाने का बेस्ट टाइम: डॉक्टर बताते हैं कि दही को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट या नाश्ते में खाना माना जाता है। भूलकर भी सूर्यास्त के बाद इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

2) हफ्ते में कितने दिन खाएं दही: एक्सपर्ट के मुताबिक रोज रोज दही खाना सही नहीं है, क्योंकि दही काफी हेवी फूड है। इसे आप हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हैं। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण और प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं।

3) किस मौसम में दही ना खाएं: डॉक्टर बताते हैं कि आप बरसात का मौसम छोड़ कर बाकी हर मौसम में दही खा सकते हैं।