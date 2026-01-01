सुबह उठते ही ब्रश करने की ना करें गलती, योगगुरु ने बताई वजह

संक्षेप: Mistakes To Avoid While Brushing Teeth: सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना, दांतों की अच्छी सेहत की गारंटी माना जाता है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर योगगुरु दीपक की एक पोस्ट में ऐसा करने के लिए मना किया गया है।

बचपन से आपने मम्मी-पापा को सुबह सबसे पहले उठकर ब्रश करने की सलाह देते हुए सुना होगा। लेकिन क्या ऐसा करना वाकई सही है? आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा सवाल है, सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना, दांतों की अच्छी सेहत की गारंटी माना जाता है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर योगगुरु दीपक की एक पोस्ट में ऐसा करने के लिए मना किया गया है। योगगुरु की मानें तो सुबह की यह पहली शुरुआत हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। योग और आयुर्वेद के नजरिए से, रात भर हमारे मुंह में जमा होने वाली लार (saliva) अमृत के समान होती है, जिसे ब्रश करके थूकने की जगह शरीर के अंदर पहुंचाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए, दिन की शुरुआत टूथपेस्ट के झाग से नहीं, बल्कि एक गिलास गुनगुने पानी के साथ करने की सलाह दी जाती है।

कब करना चाहिए ब्रश? योगगुरु दीपक शर्मा कहते हैं कि सुबह सबसे पहले उठकर ब्रश करना सही नहीं होता है। ऐसा करने से आपकी सेहत प्रभावित होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर अपनी पोस्ट में ब्रश करने की सही समय और तरीका बताते हुए कहा कि उठने के 15-20 मिनट बाद ही ब्रश करना चाहिए। योगगुरु दीपक का कहना है कि ब्रश करने के सही समय और तकनीक को अपनाकर आप ना सिर्फ दांतों और मसूड़ों को बल्कि सेहत को भी लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

सुबह उठते ही ब्रश करना क्यों है गलत? योग गुरु दीपक शर्मा के मुताबिक,रात भर सोते समय हमारे मुंह में जो लार (Saliva) जमा होती है, उसमें 'लाइसोजाइम' जैसे एंजाइम्स होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ब्रश करने पर पेस्ट के रसायनों के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, जबकि पानी के साथ अंदर जाने पर ये पाचन में मदद करते हैं। इसे अलावा लार में कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, यह लार 'क्षारीय' (Alkaline) होती है। जब हम बिना ब्रश किए पानी पीते हैं, तो यह लार पेट में जाती है और रात भर बने हानिकारक एसिड को शांत करती है।