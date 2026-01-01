Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थmistakes to avoid while brushing teeth avoid brushing teeth just after wake up in the morning yoga guru explains why
सुबह उठते ही ब्रश करने की ना करें गलती, योगगुरु ने बताई वजह

सुबह उठते ही ब्रश करने की ना करें गलती, योगगुरु ने बताई वजह

संक्षेप:

Mistakes To Avoid While Brushing Teeth: सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना, दांतों की अच्छी सेहत की गारंटी माना जाता है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर योगगुरु दीपक की एक पोस्ट में ऐसा करने के लिए मना किया गया है।

Jan 01, 2026 09:17 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बचपन से आपने मम्मी-पापा को सुबह सबसे पहले उठकर ब्रश करने की सलाह देते हुए सुना होगा। लेकिन क्या ऐसा करना वाकई सही है? आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा सवाल है, सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करना, दांतों की अच्छी सेहत की गारंटी माना जाता है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर योगगुरु दीपक की एक पोस्ट में ऐसा करने के लिए मना किया गया है। योगगुरु की मानें तो सुबह की यह पहली शुरुआत हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। योग और आयुर्वेद के नजरिए से, रात भर हमारे मुंह में जमा होने वाली लार (saliva) अमृत के समान होती है, जिसे ब्रश करके थूकने की जगह शरीर के अंदर पहुंचाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए, दिन की शुरुआत टूथपेस्ट के झाग से नहीं, बल्कि एक गिलास गुनगुने पानी के साथ करने की सलाह दी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कब करना चाहिए ब्रश?

योगगुरु दीपक शर्मा कहते हैं कि सुबह सबसे पहले उठकर ब्रश करना सही नहीं होता है। ऐसा करने से आपकी सेहत प्रभावित होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर अपनी पोस्ट में ब्रश करने की सही समय और तरीका बताते हुए कहा कि उठने के 15-20 मिनट बाद ही ब्रश करना चाहिए। योगगुरु दीपक का कहना है कि ब्रश करने के सही समय और तकनीक को अपनाकर आप ना सिर्फ दांतों और मसूड़ों को बल्कि सेहत को भी लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:क्यों टूट जाते हैं आपके न्यू ईयर रिजॉल्यूशन? डॉ. चांदनी ने दिया जवाब

सुबह उठते ही ब्रश करना क्यों है गलत?

योग गुरु दीपक शर्मा के मुताबिक,रात भर सोते समय हमारे मुंह में जो लार (Saliva) जमा होती है, उसमें 'लाइसोजाइम' जैसे एंजाइम्स होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ब्रश करने पर पेस्ट के रसायनों के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, जबकि पानी के साथ अंदर जाने पर ये पाचन में मदद करते हैं। इसे अलावा लार में कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, यह लार 'क्षारीय' (Alkaline) होती है। जब हम बिना ब्रश किए पानी पीते हैं, तो यह लार पेट में जाती है और रात भर बने हानिकारक एसिड को शांत करती है।

ब्रश कब और कैसे करना चाहिए?

योगगुरु की सलाह के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से आंतें स्वस्थ बनी रहती हैं और लिवर को फायदा मिलता है। गर्म पानी पीने के 10-15 मिनट बाद आप ब्रश कर सकते हैं। ब्रश करने के लिए हमेशा मीडियम या सॉफ्ट ब्रश का चुनाव करें। बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश या जोर-जोर से रगड़ने से मसूड़े छिल सकते हैं। हमेशा गोलाकार मूवमेंट में ब्रश करें। कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।