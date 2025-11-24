मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश 6 साल की उम्र में हुई डिस्लेक्सिया और ADHD की शिकार, जानें क्या हैं लक्षण

Hindustan Hindi News
Miss Universe 2025 Fatima Bosch Disease : फातिमा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ बहुत छोटी उम्र में ही दो गंभीर बीमारियों को भी मात दी। आइए जानते हैं मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा को बचपन में कौन सी दो गंभीर बीमारी हुई थी और उनके क्या लक्षण और बचाव के उपाय हैं।

Mon, 24 Nov 2025 10:04 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Miss Universe Fatima Bosch : मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली मैक्सिको की फातिमा बॉश की जीत सिर्फ एक क्राउन नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और संघर्ष की भी कहानी है। फातिमा बॉश (Fatima Bosch) ने 130 देशों की कंटेस्टेंट्स को ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने आत्मविश्वास और दमदार जवाबों के दम पर हराकर 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। फातिमा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ बहुत छोटी उम्र में ही दो गंभीर बीमारियों को भी मात दी। आइए जानते हैं मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा को बचपन में कौन सी दो गंभीर बीमारी हुई थी और उनके क्या लक्षण और बचाव के उपाय हैं।

फातिमा बॉश के इंस्टाग्राम पर हैं 2.2 मिलियन फॉलोअर्स

फातिमा बॉश के इंस्टाग्राम पर 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फातिमा स्टाइल और फैशन की दुनिया में एक फेमस नाम है, जो अकसर महिलाओं के अधिकारों पर खुलकर अपनी आवाज उठाती हैं। 25 वर्षीय फातिमा मैक्सिको के टबैस्को राज्य के विलेहर्मोसा से आती हैं। उन्होंने इबेरोअमेरिकाना विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाई की है। जीवन में कई उतार-चढ़ाव का सामना करने वाली फातिमा बॉश को महज 6 साल की उम्र में डिस्लेक्सिया और ADHD नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी।

क्या है डिस्लेक्सिया रोग?

डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, जिससे पीड़ित बच्चे को पढ़ने, लिखने और शब्दों को सही तरीके से पहचानने में दिक्कत होती है। इस रोग से पीड़ित बच्चे का दिमाग अक्षरों और ध्वनियों को पहचानने में सामान्य से थोड़ा अलग तरह से काम करता है, जिसके कारण उसे पढ़ाई में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चा जितना स्मार्ट होता है, वह उतना ही क्रिएटिव भी हो सकता है। यह समस्या जन्म से होती है, जिसमें समय के साथ सपोर्ट, थेरेपी और सही ट्रेनिंग से काफी सुधार आ सकता है।

डिस्लेक्सिया के लक्षण

-पढ़ते समय अक्षर उलटे-पुलटे दिखना

-स्पेलिंग में बार-बार गलती

-तेज पढ़ने में दिक्कत

-शब्द याद करने में परेशानी

-पढ़ाई से बचने की कोशिश

-लिखावट असमान या समझ न आने वाली

बता दें, यह बीमारी 100 में से लगभग 10 बच्चों में पाई जाती है।

क्या है एडीएचडी (ADHD)?

एडीएचडी (ADHD) का मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर है, जो एक न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जिससे पीड़ित बच्चे को मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आवेगपूर्ण व्यवहार,स्थिर बैठने और इम्पल्स कंट्रोल में दिक्कत होती है। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि दिमाग की विकास प्रक्रिया का एक पैटर्न है। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि दिमाग की विकास प्रक्रिया का एक पैटर्न है। एडीएचडी मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है- इनअटेंटिव (ध्यान न लग पाना) हाइपरएक्टिव (बहुत सक्रिय होना) कॉम्बाइंड (दोनों का मिश्रण)।

एडीएचडी के लक्षण

-किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई।

-छोटी-छोटी बातों पर विचलित हो जाना।

-कामों को शुरू से अंत तक पूरा न कर पाना।

-चीजें भूल जाना या खो देना।

-किसी काम को करने के लिए योजना बनाने और उसे व्यवस्थित करने में मुश्किल।

-किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान न लगा पाना

-पढ़ते या सुनते समय जल्दी ध्यान भटक जाना

-बहुत ज्यादा एक्टिव या बेचैन रहना

- बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देना

एडीएचडी और डिस्लेक्सिया के लिए उपाय

-अपने दिन की योजना बनाने और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक दैनिक कार्यक्रम का पालन करें।

-नियमित व्यायाम, जैसे योग या जिम करें, यह अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है।

-पर्याप्त और गहरी नींद एकाग्रता और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

-प्रोटीन और संतुलित कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ खाएं

- कार्यों को छोटे भागों में विभाजित करें ताकि वे कम भारी लगें।

सलाह- सही समय पर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल ट्रेनिंग, दवाइयां (जरूरत पड़ने पर), और पेरेंटल सपोर्ट से बच्चा एकदम नॉर्मल और सफल जीवन जी सकता है।

