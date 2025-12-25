Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थmint green chutney benefits nutritionist shweta shah suggest eat on daily basis improve your health
चटपटी हरी चटनी केवल स्वाद नहीं सेहत के लिए भी है जबरदस्त, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- ‘रोज खाएं..’

चटपटी हरी चटनी केवल स्वाद नहीं सेहत के लिए भी है जबरदस्त, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- ‘रोज खाएं..’

संक्षेप:

Green Chutney Benefits: रोज के बोरिंग खाने को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए काफी सारे घरों में हर दिन हरी चटनी बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हरी चटनी स्वाद के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी जबरदस्त फायदेमंद है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बताए ये फायदे..

Dec 25, 2025 07:07 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रोजमर्रा के खाने के साथ अक्सर घरों में धनिया-पुदीना वाली हरी चटनी तो जरूर बनती है। ये चटनी केवल स्वाद बढ़ाने के काम में नहीं आती। ये सेहत के लिए भी गजब की फायदेमंद है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बताया कि अगर आपके घर में अगर इन 5 चीजों को मिलाकर हरी चटनी तैयार की जाती है तो इसे जरूर खाएं। इस चटनी को खाने के कई सारे फायदे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किन चीजों को मिलाकर बनाएं हरी चटनी

हरी चटनी बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि पुदीना, लहसुन, अदरक, करी पत्ता और अनारदाना लें। साथ ही इसमे सेंधा नमक, हरी मिर्च, नींबू का रस मिलाएं। इस चटनी को इन चीजों के साथ मिलाकर तैयार करें।

रोजाना खाने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि रोजाना इस चटनी को आदत की तरह अपने मील में शामिल करें। एक चम्मच ये चटनी अगर मील के साथ खाया जाए तो ये शरीर की सौ से ज्यादा बीमारियों को सॉल्व कर सकती है।

हरी चटनी कैसे पहुंचाएगी शरीर को फायदा

अनारदाना और लहसुन

अनारदाना और लहसुन का कॉम्बिनेशन ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। आर्टरीज को क्लीन करता है। जिससे ब्लड साफ होता है और साथ ही ब्लड का फ्लो भी बेहतर होता है।

अदरक और लहसुन

अदरक और लहसुन का कॉम्बिनेशन खाने को पचाने में मदद करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है।

करी पत्ते के फायदे

वहीं इस चटनी में मिक्स करी पत्ता बॉडी के ऑर्गंस को एक दूसरे से सिंक करने में मदद करता है। जिससे सारे बॉडी ऑर्गंस सुचारु रूप से काम कर सके।

हरी चटनी के बता दिए इतने सारे फायदे

जब इन सारी चीजों की सामग्री को मिलाकर चटनी बनाकर खाते हैं तो इससे कई तरह की समस्याएं नहीं होगी और फायदा पहुंचेगा।

  • डाइजेशन इंप्रूव होगा। खाया हुआ खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा। जिससे बॉडी को बेहतर नरिश्मेंट मिलेगी।
  • खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा तो गैस और ब्लोटिंग नहीं होगी।
  • ब्लड क्लीन होने से स्किन पर एक्ने और पिंपल की समस्या नहीं होगी और ज्यादा फ्रेश ग्लोइंग स्किन नजर आएगी।
  • ब्लड का फ्लो ना केवल अच्छा होगा बल्कि चूंकि आर्टरीज क्लीन होंगी जिसकी वजह से ब्लड की क्वालिटी में भी सुधार होगा।

ये भी पढ़ें:दाल और अनाज का ये कॉम्बिनेशन बॉडी को देता है कंप्लीट प्रोटीन
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।