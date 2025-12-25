चटपटी हरी चटनी केवल स्वाद नहीं सेहत के लिए भी है जबरदस्त, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा- ‘रोज खाएं..’

संक्षेप: Green Chutney Benefits: रोज के बोरिंग खाने को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए काफी सारे घरों में हर दिन हरी चटनी बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हरी चटनी स्वाद के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी जबरदस्त फायदेमंद है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बताए ये फायदे..

रोजमर्रा के खाने के साथ अक्सर घरों में धनिया-पुदीना वाली हरी चटनी तो जरूर बनती है। ये चटनी केवल स्वाद बढ़ाने के काम में नहीं आती। ये सेहत के लिए भी गजब की फायदेमंद है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बताया कि अगर आपके घर में अगर इन 5 चीजों को मिलाकर हरी चटनी तैयार की जाती है तो इसे जरूर खाएं। इस चटनी को खाने के कई सारे फायदे हैं।

किन चीजों को मिलाकर बनाएं हरी चटनी हरी चटनी बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि पुदीना, लहसुन, अदरक, करी पत्ता और अनारदाना लें। साथ ही इसमे सेंधा नमक, हरी मिर्च, नींबू का रस मिलाएं। इस चटनी को इन चीजों के साथ मिलाकर तैयार करें।

रोजाना खाने के फायदे न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि रोजाना इस चटनी को आदत की तरह अपने मील में शामिल करें। एक चम्मच ये चटनी अगर मील के साथ खाया जाए तो ये शरीर की सौ से ज्यादा बीमारियों को सॉल्व कर सकती है।

हरी चटनी कैसे पहुंचाएगी शरीर को फायदा अनारदाना और लहसुन अनारदाना और लहसुन का कॉम्बिनेशन ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। आर्टरीज को क्लीन करता है। जिससे ब्लड साफ होता है और साथ ही ब्लड का फ्लो भी बेहतर होता है।

अदरक और लहसुन अदरक और लहसुन का कॉम्बिनेशन खाने को पचाने में मदद करता है और डाइजेशन को इंप्रूव करता है।

करी पत्ते के फायदे वहीं इस चटनी में मिक्स करी पत्ता बॉडी के ऑर्गंस को एक दूसरे से सिंक करने में मदद करता है। जिससे सारे बॉडी ऑर्गंस सुचारु रूप से काम कर सके।

हरी चटनी के बता दिए इतने सारे फायदे जब इन सारी चीजों की सामग्री को मिलाकर चटनी बनाकर खाते हैं तो इससे कई तरह की समस्याएं नहीं होगी और फायदा पहुंचेगा।