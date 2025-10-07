गुड़ वाली चाय को सेहतमंद समझने की ना करें भूल, आयुर्वेद में बताया गया है हार्मफुल

Gud wali chai ke nuksaan: चीनी की बजाय दूध वाली चाय पीने के लिए अगर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और, ये आदत काफी लंबे टाइम से है तो रुक जाएं। लगातार कई सालों से गुड़ वाली चाय पीने से सेहत को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

गुड़ खाने के कई सारे फायदे बताए गए हैं। ये ना केवल शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है बल्कि फेफड़ों को भी डिटॉक्स करने में मदद करता है। लेकिन चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। काफी सारे लोग जिन्हें चाय में शुगर अवॉएड करनी होती है, वो चीनी के रिप्लेसमेंट में गुड़ डालकर दूध वाली चाय पी लेते हैं। लेकिन ये गुड़ वाली चाय आयुर्वेद के अनुसार सेहत के लिए हानिकारक है। इसे लगातार पीना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जानें क्या है गुड़ वाली दूध की चाय को पीने के नुकसान।

आयुर्वेदाचार्य ने बताए नुकसान गुड़ वाली चाय पीने के लिए अक्सर आयुर्वेदाचार्य मना करते हैं। दरअसल, गुड़ डालकर चाय पीना शरीर में कफ और पित्त दोनों को साथ में बढ़ा देता है। जिसकी वजह से शरीर में आम यानी टॉक्सिक वेस्ट बढ़ता है जो डाइजेशन को प्रभावित करता है। जिन लोगों के शरीर में पित्त या कफ की कमी होती है। उन्हें ये कुछ समय के लिए पच जाती है लेकिन लंबे समय तक पीना हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है।

गुड़ वाली चाय क्यों करती है नुकसान दरअसल, गुड को गर्म तासीर का माना गया है जबकि दूध ठंडी तासीर का होता है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो आयुर्वेद में इसे अंसगत माना जाता है और ये डाइजेशन को प्रभावित करता है। आयुर्वेदाचार्य नित्यानंदमश्री बताते हैं कि इससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट जैसे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। गुड़ वाली चाय कुछ समय के लिए पीना ठीक हो सकता है लेकिन इसे रोजाना आदत में पीना हार्मफुल है।