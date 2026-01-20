दूध, दही, पनीर, चीज या छाछ–आपके शरीर के लिए क्या है सबसे सही? न्यूट्रीशनिस्ट से जानें

संक्षेप: कई लोगों को दूध पचाने में काफी मुश्किल होती है, वहीं कुछ लोग प्रोटीन के लिए पनीर खाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आपके लिए कौन सा डेयरी प्रोडक्ट सही है? न्यूट्रीशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने इसी कंफ्यूजन को दूर किया है।

डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, दूध, छाछ, पनीर हमेशा से ही हमारी डाइट का हिस्सा रहे हैं। ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, खासतौर से कैल्शियम और प्रोटीन के ये काफी अच्छे सोर्स होते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो अपनी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं। हालांकि हर हेल्दी चीज जरूरी नहीं कि सभी के लिए हेल्दी हो। कई लोगों को दूध पचाने में काफी मुश्किल होती है, वहीं कुछ लोग प्रोटीन के लिए पनीर खाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आपके लिए कौन सा डेयरी प्रोडक्ट सही है? जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। आइए जानते हैं-

क्या आपके दूध फायदेमंद है? सुमन अग्रवाल बताती हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन मौजूद होते हैं। लगभग एक गिलास दूध (250 ml) में आपको 8 ग्राम प्रोटीन और 300 mg कैल्शियम मिल जाता है। ये कैल्शियम बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। हालांकि दूध पचाना मुश्किल होता है। दूध पीने के बाद हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग महसूस हो या पेट में हल्की सी गैस बने।

दही कितनी सही है? न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि दही में लगभग दूध जितना ही प्रोटीन मौजूद होता है। हालांकि इसमें कैल्शियम की मात्रा दूध से थोड़ी ज्यादा होती है। जहां 100 ml दूध में 120 mg कैल्शियम मौजूद होता है, वहीं लगभग इतनी दही में आपको 149 mg कैल्शियम मिल जाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम दूध से ज्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पाचन की बात करें तो दही में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से इसे पचाना भी आसान होता है। 68% भारतीय लैक्टोज इनटोलरेंट हैं, उनके लिए दही एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

क्या पनीर आपके लिए सही है? पनीर एक पॉपुलर प्रोटीन सोर्स है। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। वहीं इसमें फैट भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन कैल्शियम एब्जॉरपशन दूध और दही से कम होता है। पाचन की बात करें तो पनीर को पचाना दूध से आसान होता है लेकिन दही से मुश्किल होता है। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि पनीर खाते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखें कि इसके साथ कोई आयरन रिच फूड ना शामिल करें। क्योंकि इससे आयरन का अवशोषण 50-60% तक कम हो जाता है।

चीज कितना हेल्दी है? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि सभी डेयरी प्रोडक्ट्स की तुलना में चीज में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट मौजूद होता है। लगभग 100 ग्राम चीज में 25 ग्राम प्रोटीन, 34 ग्राम फैट, 739 mg कैल्शियम होता है। हालांकि इसमें सोडियम होने की वजह से कैल्शियम का अवशोषण थोड़ा धीमा होता है। वहीं पाचन की बात करें तो पार्मेजान चीज और चेडर चीज को डाइजेस्ट करना आसान होता है।

छाछ कितनी फायदेमंद है? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि छाछ बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन और फैट कम होता है लेकिन कैल्शियम का अवशोषण बहुत ज्यादा होता है। वेट लॉस के लिए छाछ एक परफेक्ट ड्रिंक है। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में से छाछ को पचाना सबसे आसान होता है। इसलिए जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए छाछ बेस्ट है।

आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि अगर आपका गोल अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो आपके लिए सबसे पहले चीज, फिर पनीर और उसके बाद दूध या दही बेस्ट है। वहीं अगर आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जो अक्सर मेनोपॉज, ब्रेस्टफीडिंग, प्रेग्नेंसी और बढ़ते बच्चों में होती है; तो आपके लिए सबसे बेस्ट है दही, फिर दूध और उसके बाद पनीर। पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आपके लिए छाछ सबसे अच्छी है, इसके बाद दही और फिर पनीर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं।