बार-बार हो जाते हैं बीमार, डॉक्टर ने बताई छिपी वजह और 7 दिन में ठीक करने का तरीका

मौसम बदलते ही जुकाम-बुखार हो जाना, वायरल का लंबा खिंचना या थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर एकदम एग्जॉस्ट हो जाना ये दर्शाता है कि आपके इम्यून सिस्टम पर ज्यादा लोड। डॉक्टर ने बताया इसे कैसे ठीक करें।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 04:51 PM
हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम करता रहे। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल खराब करके इम्यून सिस्टम को इसमें बिजी रखेंगे तो इसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाएगी। मेटाबॉलिक डॉक्टर हिमांशु राय ने अपने इंस्टाग्राम पर अवेयरनेस के लिए एक पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, अगर आप जल्दी-जल्दी बीमार पड़ रहे हैं तो आपको अपना सिस्टम रीसेट करने की जरूरत है। जानें 7 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है।

  1. डॉक्टर ने सलाह दी कि रिफाइंड शुगर खाना बंद कर दें या कम कर दें। शुगर स्पाइक आपकी इम्यून सेल्स को ठीक से काम नहीं करने देता। इन्हें कमजोर कर देता है।

2. आंवला, अमरूद, कोई सिट्रस फल, शिमला मिर्च वगैरह से रोजाना 1000 मिलीग्राम विटामिन सी की डोज पूरी करें।

3. अपना विटामिन डी लेवल चेक करें और डॉक्टर की सलाह पर सप्लिमेंट्स लें।

4.व्हाइट सेल्स की एक्टिविटी के लिए जिंक बहुत अहम है। इसे आप नैचुरल सोर्सेज (कद्दू के बीज, काजू, डार्क चॉकलेट) से ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर जिंक सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं।

5. जब हम सोते हैं तो शरीर कुछ इम्यून सेल्स रिलीज करता है जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को खत्म करती हैं। इसलिए 8 घंटे की नींद से समझौता ना करें।

6. ऐक्टिव रहें। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। बीमार हैं तो बहुत इंटेंस वर्कआउट करने से बचें। प्राणायाम और ब्रीदिंग से स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस कई बीमारियों की जड़ होता है।

7. गट यानी पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ाएं इसके लिए नैचुरल सोर्सेज जैसे फर्मेटेड फूड्स, दही, कांजी से प्रोबायोटिक लें। सिर्फ कैप्सूल या सप्लिमेंट्स के भरोसे ना रहें।

