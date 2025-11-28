डॉक्टर ने बताई 1 आदत जो महिलाओं को मेनोपॉज की दिक्कतों से दिलाएगी राहत

संक्षेप: Foot Soaking To Get Relief From Menopause Symptoms: महिलाओं को मेनोपॉज से पहले शरीर में कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। जिसमे हॉट फ्लैशेज, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या शामिल है। इन दिक्कतों से राहत पाने के लिए बस ये एक उपाय अपनाएं।

महिलाओं में मेनोपॉज होने से पहले ही कई सारे लक्षण नजर आने लगते हैं। इन लक्षणों को प्री मेनोपॉज कहते हैं। इस दौरान शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। जिसी वजह से कई सारी समस्याएं शरीर में दिखने लगती है। आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं को हॉट फ्लैशेज,रात को पसीना होना, चिड़चिड़ापन और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या होने लगती है। जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं में मेनोपॉज से पहले होने वाली इन समस्याओं से छुटकारा पाने का एक आसान और कारगर तरीका है। जिसे रोजाना करने से हॉट फ्लैशेज और चिड़चिड़ेपन को दूर किया जा सकता है।

मेनोपॉज की डॉक्टर ने बताया उपाय सोशल मीडिया पर मेनोपॉज की डॉक्टर वांग ने प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज में होने वाले हॉट फ्लैशेज जैसे लक्षणों से निपटने के लिए बहुत ही सरल तरीका बताया है। दरअसल, चाइनीज मेडिसिन में बताया गया है कि माहवारी की वजह से शरीर से एस्ट्रा हीट बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही प्रीमेनोपॉज होता है और महिलाओं के पीरियड्स खुलकर नहीं होते या रुक-रुककर होने लगते हैं। या पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो शरीर में बनने वाली ये हीट बॉडी में ऊपर की तरफ चढ़ती है। जिसकी वजह से पसीना होना, हॉट फ्लैशेज महसूस होना, चिड़चिड़ापन की समस्या होती है। हॉट फ्लैशेज, इरेटिबिलिटी और अचानक से पसीना हो जाने की समस्या से परेशान हैं तो पैरों को पानी में कुछ देर भिगोने की आदत डालें। ऐसा करने से इन समस्याओं से आराम मिलेगा।

पैरों को डुबोने से मिलेगी राहत पैरों को 100-110 फॉरेनहाइट टेम्परेचर के पानी में एंकल के ऊपर तक भिगोएं और 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें। इस गर्म पानी में काली मिर्च और अदरक के कुछ टुकड़े भी डालें। रोजाना रात को सोने जाने के करीब दो घंटा पहले पैरों को गर्म पानी में सोक करने से मेनोपॉज के समय होने वाली हॉट फ्लैशेज और इरेटिबिलिटी की समस्या से राहत मिलती है।