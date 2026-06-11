घर पर बीपी चेक करते हैं? इन 3 गलतियां की वजह से बढ़ी हुई आती है रीडिंग, डॉक्टर से जानें सही तरीका!

BP Checking Mistakes at Home: आजकल ज्यादातर लोग घर पर ही डिजिटल बीपी मशीन से अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। लेकिन सही तरीका पता ना होने की वजह से कई बार रीडिंग पूरी तरह गलत आती है। डॉक्टर से जानिए क्या है सही तरीका।

बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल काफी कॉमन होती जा रही है। यही वजह है कि लोग अक्सर अपने घरों में बीपी चेक करने वाली मशीन रखते हैं, जिससे टाइम टू टाइम बीपी को मॉनिटर करना आसान हो जाता है। घर पर बीपी चेक करना सहूलियत भरा जरूर होता है, लेकिन कई बार लोगों को इसे ठीक से यूज करना आता ही नहीं है। वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे बीपी की रीडिंग गलत आ जाती है और फालतू में उन्हें एंजाइटी होने लगती है। कार्डियोपल्मोनरी थेरेपिस्ट डॉ राजवीर सिंह भाटी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी ही 3 कॉमन गलतियों में बारे में बताया है, जो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए ज्यादातर लोग करते हैं और उनकी रीडिंग हमेशा ही गलत आती है।

डिजिटल बीपी मशीन में सबसे ज्यादा होते हैं एरर के चांस डॉ राजवीर बताते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग घरों में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डिजिटल बीपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करने में काफी आसान और सुविधाजनक तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती के चांस इसी में होते हैं। खासकर अगर आपको इसे इस्तेमाल करने का ठीक तरीका नहीं पता है, तो ज्यादा चांस हैं कि रीडिंग कभी भी ठीक नहीं आएगी। डॉक्टर ने ऐसी ही 3 कॉमन गलतियों के बारे में बताया है, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए।

गलती 1: कफ को सही तरीके से ना बांधना सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है मशीन के कफ को हाथ पर सही से ना बांधना। डॉक्टर बताते हैं कि आपको कफ इस तरह बांधना चाहिए कि ट्यूब सामने की तरफ यानी फ्रंट में रहे। इसके अलावा इसे हमेशा अपनी कोहनी के जोड़ से दो-तीन उंगली ऊपर की तरफ बांधना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, कफ का सीधा सम्पर्क आपकी स्किन से होना चाहिए।

गलती 2: सही पोस्चर में ना बैठना बीपी चेक करते वक्त आपके शरीर का पोस्चर काफी मायने रखता है। डॉ राजवीर कहते हैं कि जब भी बीपी चेक करने जाएं, पहले शांति से एक कुर्सी पर बैठ जाएं और 5 मिनट का रेस्ट लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हिलने-डुलने और बाकी एक्टिविटीज की वजह से बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। फिर शांति से एक जगह बैठने के बाद अपनी पीठ को सपोर्ट दें और अपने हाथ को भी, फिर बीपी चेक करें। अगर आप ये चीज नहीं करते तो बीपी में 5 से 10 प्वाइंट की गिरावट या बढ़त देखने को मिल सकती हैं।

गलती 3: डिजिटल मशीन से सिर्फ एक बार बीपी चेक करना तीसरी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो है बीपी को डिजिटल मशीन से सिर्फ एक बार मापना। डॉक्टर बताते हैं कि डिजिटल बीपी मशीन काफी एरर भी देती है, इसलिए कम से कम 3 बार रीडिंग लेनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी यही सलाह देते हैं। इन तीनों रीडिंग में कम से कम डेढ़ से दो मिनट का गैप होना चाहिए। इनमें से पहली रीडिंग को इग्नोर करें, क्योंकि वो आमतौर पर ज्यादा आती है। दूसरी और तीसरी रीडिंग का एवरेज निकालें, वही आपका एक्यूरेट बीपी होगा।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।