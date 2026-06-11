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घर पर बीपी चेक करते हैं? इन 3 गलतियां की वजह से बढ़ी हुई आती है रीडिंग, डॉक्टर से जानें सही तरीका!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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BP Checking Mistakes at Home: आजकल ज्यादातर लोग घर पर ही डिजिटल बीपी मशीन से अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। लेकिन सही तरीका पता ना होने की वजह से कई बार रीडिंग पूरी तरह गलत आती है। डॉक्टर से जानिए क्या है सही तरीका।

घर पर बीपी चेक करते हैं? इन 3 गलतियां की वजह से बढ़ी हुई आती है रीडिंग, डॉक्टर से जानें सही तरीका!

बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल काफी कॉमन होती जा रही है। यही वजह है कि लोग अक्सर अपने घरों में बीपी चेक करने वाली मशीन रखते हैं, जिससे टाइम टू टाइम बीपी को मॉनिटर करना आसान हो जाता है। घर पर बीपी चेक करना सहूलियत भरा जरूर होता है, लेकिन कई बार लोगों को इसे ठीक से यूज करना आता ही नहीं है। वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे बीपी की रीडिंग गलत आ जाती है और फालतू में उन्हें एंजाइटी होने लगती है। कार्डियोपल्मोनरी थेरेपिस्ट डॉ राजवीर सिंह भाटी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी ही 3 कॉमन गलतियों में बारे में बताया है, जो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए ज्यादातर लोग करते हैं और उनकी रीडिंग हमेशा ही गलत आती है।

डिजिटल बीपी मशीन में सबसे ज्यादा होते हैं एरर के चांस

डॉ राजवीर बताते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग घरों में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए डिजिटल बीपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करने में काफी आसान और सुविधाजनक तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती के चांस इसी में होते हैं। खासकर अगर आपको इसे इस्तेमाल करने का ठीक तरीका नहीं पता है, तो ज्यादा चांस हैं कि रीडिंग कभी भी ठीक नहीं आएगी। डॉक्टर ने ऐसी ही 3 कॉमन गलतियों के बारे में बताया है, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए।

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गलती 1: कफ को सही तरीके से ना बांधना

सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है मशीन के कफ को हाथ पर सही से ना बांधना। डॉक्टर बताते हैं कि आपको कफ इस तरह बांधना चाहिए कि ट्यूब सामने की तरफ यानी फ्रंट में रहे। इसके अलावा इसे हमेशा अपनी कोहनी के जोड़ से दो-तीन उंगली ऊपर की तरफ बांधना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, कफ का सीधा सम्पर्क आपकी स्किन से होना चाहिए।

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गलती 2: सही पोस्चर में ना बैठना

बीपी चेक करते वक्त आपके शरीर का पोस्चर काफी मायने रखता है। डॉ राजवीर कहते हैं कि जब भी बीपी चेक करने जाएं, पहले शांति से एक कुर्सी पर बैठ जाएं और 5 मिनट का रेस्ट लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हिलने-डुलने और बाकी एक्टिविटीज की वजह से बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। फिर शांति से एक जगह बैठने के बाद अपनी पीठ को सपोर्ट दें और अपने हाथ को भी, फिर बीपी चेक करें। अगर आप ये चीज नहीं करते तो बीपी में 5 से 10 प्वाइंट की गिरावट या बढ़त देखने को मिल सकती हैं।

गलती 3: डिजिटल मशीन से सिर्फ एक बार बीपी चेक करना

तीसरी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो है बीपी को डिजिटल मशीन से सिर्फ एक बार मापना। डॉक्टर बताते हैं कि डिजिटल बीपी मशीन काफी एरर भी देती है, इसलिए कम से कम 3 बार रीडिंग लेनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी यही सलाह देते हैं। इन तीनों रीडिंग में कम से कम डेढ़ से दो मिनट का गैप होना चाहिए। इनमें से पहली रीडिंग को इग्नोर करें, क्योंकि वो आमतौर पर ज्यादा आती है। दूसरी और तीसरी रीडिंग का एवरेज निकालें, वही आपका एक्यूरेट बीपी होगा।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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