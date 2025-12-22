शरीर से मिलने लगे ये सिग्नल तो समझ लें शराब पहुंचा रही अंगों को नुकसान, डॉक्टर बोलें- जोखिम में होती है जान
शराब पीने से शरीर को काफी नुकसान होता है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जब शरीर शराब को पचा नहीं पाता, तब कुछ सिग्नल भेजने लगता है। इससे पता चलता है कि अब शराब अंगों पर अटैक कर रही है।
शराब पीना सेहत के लिए सबसे बुरा है, ये बात सभी जानते हैं। इसके बाद भी कई लोगों को इसकी बुरी लत लग जाती है और शराब धीरे-धीरे हमारे शरीर को खत्म कर देती है। इससे लिवर-किडनी पर बुरा असर होता है और साथ ही शरीर से विटामिन बी12 पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं शराब पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है और पेट में गंभीर अल्सर जैसी बीमारी भी होती है। शराब अब कैंसर की बीमारी को भी बढ़ावा दे रही है, इससे गले, मुंह, पेट, आंत का कैंसर फैल रहा है। एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर अर्पित सैनी का कहना है कि जो लोग रोजाना शराब पीते हैं, उनका शरीर एक समय के बाद इसे पचाने में नाकाम होने लगता है। फिर दिमाग शरीर को कुछ सिग्नल देता है, जो शरीर पर साफ दिखते हैं। इन संकेतों का मतलब होता है कि आपको शराब फौरन छोड़ देनी चाहिए, अब आपके अंग सही से काम नहीं कर रहे। लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हार्ट अटैक, कैंसर, लिवर डैमेज, किडनी फेल जैसी चीजों से जान खो बैठते हैं। चलिए बताते हैं शरीर से क्या सिग्नल मिलते हैं।
क्या हैं ये जरूरी सिग्नल
लो मूड-घबराहट- अगर सुबह उठते ही आपको मूड बिल्कुल खराब या फिर लो फील हो। बेचैनी, घबराहट लगे तो ये वॉर्निंग साइन हो सकता है। शराब आपके शरीर और हार्ट के लिए अब जहर बन रही है।
पेट दर्द- पेट के ऊपर हिस्से में दर्द, फूलना, पेट भारी जैसा लगे, तो शराब बिल्कुल बंद कर दें। इसका मतलब है कि अब शराब पेट के लिए काल बन रही है। इससे आपका पाचन भी खराब रहेगा और आंतों के लिए भी ये बुरा है।
नींद की कमी- रात में आपको नींद न आए, नींद के बीच में उठ जाना, पसीना आना, आंखों में पीलापन दिखे तो फौरन डॉक्टर से जांच करवाएं। ऐसे में शराब पीना और खतरनाक हो सकता है। शराब से दिमाग पर भी बुरा असर होता है, जिससे दिमाग शांत नहीं होता। ऐसे में नींद नहीं आती।
यूरिन कलर- अगर आपकी पेशाब का रंग गहरा पीला या भूरा दिखे, तो ये किडनी में दिक्कत होने के संकेत है। ऐसे में फौरन डॉक्टर के पास जाएं।
हार्ट हेल्थ- सीने में भारीपन, दिल का तेज धड़कना, थकान, सीने में दर्द जैसे सिग्नल दिखे, तो हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। ऐसे में शराब न पिएं और जांच करवाएं।
क्या करना चाहिए
अगर आप रोजाना शराब पीते हैं, तो इसे पीना बंद या कम करें। इसके अलावा किसी भी तरह की दिक्कत होने पर फौरन अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। वरना आपकी जान भी जा सकती है। शराब एक धीमा जहर है, जो शरीर को धीरे-धीरे खत्म कर देता है। ऐसे में इंसान अपनी जान गंवा देता है।
शराब कैसे छोड़ें
शराब की लत लग गई है, तो इसे धीरे-धीरे छोड़ने से शुरुआत करें। अगर आप खुद इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर या रिहैब सेंटर की मदद लें। हेल्दी खाना खाएं और डिटॉक्स ड्रिंक्स पिएं। इससे शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी और सभी अंग अच्छे से काम करेंगे।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
