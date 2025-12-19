Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थmax neurologist explains how air pollution increase risk of dementia memory loss causes impact of air pollution on brain
सावधान! सांसों में घुलता जहर सिर्फ फेफड़े नहीं, आपकी याददाश्त भी सुखा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कैसे

सावधान! सांसों में घुलता जहर सिर्फ फेफड़े नहीं, आपकी याददाश्त भी सुखा रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कैसे

संक्षेप:

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. जॉय देव मुखर्जी कहते हैं कि हम अक्सर ऐसे परिवारों से मिलते हैं जो अपने बुजुर्ग माता-पिता में याददाश्त कम होने को लेकर चिंतित रहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या प्रदूषण इसका कारण हो सकता है।

Dec 19, 2025 03:29 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वह न सिर्फ आपके फेफड़ों को काला कर रही है, बल्कि आपकी यादों को भी मिटा रही है? आज किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक में सिर्फ 70-80 साल के बुजुर्ग लोग ही नहीं, बल्कि 30 और 40 साल की उम्र के युवा भी याददाश्त की कमी (Brain fog) और संज्ञानात्मक गिरावट (Cognitive decline) की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (साकेत) के हेड न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. (कर्नल) जॉय देव मुखर्जी कहते हैं कि हवा में प्रदूषण लगातार खबरों में बना रहता है, और हम अक्सर ऐसे परिवारों से मिलते हैं जो अपने बुजुर्ग माता-पिता में याददाश्त कम होने को लेकर चिंतित रहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या प्रदूषण इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा उनके मन को यह सवाल भी अकसर परेशान करता है कि क्या लंबे समय तक जहरीली हवा में रहने से खुद उनके लिए भी भविष्य में याददाश्त कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। बढ़ते शोध के आधार पर, इसका जवाब तेजी से चिंताजनक होता जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Delhi Air Pollution

बढ़ते प्रदूषण का फेफड़ों के साथ दिमाग पर भी असर

वायु प्रदूषण सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वाहन से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले सूक्ष्म कण, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है, इतने छोटे होते हैं कि वे हमारे रक्तप्रवाह और यहां तक कि मस्तिष्क ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ये कण डिमेंशिया के जोखिम को काफी बढ़ा देते हैं। PM2.5 में थोड़ी सी भी वृद्धि डिमेंशिया विकसित होने के जोखिम को 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ा देती है।

pollution can increase the risk of dementia and memory loss

नाक से होकर सीधे दिमाग में पहुंचते हैं PM2.5 कण

डॉ. जॉय देव मुखर्जी कहते हैं कि अपने दिमाग को एक सुरक्षित घर की तरह सोचें, जिसमें दरवाजे और पहरेदार होते हैं। अधिकांश खतरों को दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन PM2.5 कण माइक्रोस्कोपिक जासूसों की तरह होते हैं, जो आपकी नाक से होकर घुस जाते हैं और घ्राण तंत्रिका (olfactory nerve) के माध्यम से सीधे दिमाग में पहुंच जाते हैं।

Noida, India- January 31, 2025: Commuters step out on a cold morning amid rising air pollution on Sector 25 Road, in Noida, India, on Friday, January 31, 2025. (Photo by Sunil Ghosh / Hindustan Times)

प्रदूषण दिमाग में जमे प्लाक्स को साफ करने की क्षमता पर डालता है असर

आपके दिमाग की प्रतिरक्षा प्रणाली सुरक्षा गार्डों की तरह काम करती है। सामान्यतः, वे न्यूरॉन्स की रक्षा करते हैं। लेकिन जब प्रदूषण के कण दिमाग में प्रवेश करते हैं, तो वे अव्यवस्था और असंतुलन पैदा करते हैं। ये गार्ड कभी-कभी मस्तिष्क कोशिकाओं और उनकी कनेक्शनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। प्रदूषण अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार अमाइलॉइड-बीटा प्लाक्स के जमा होने को भी तेज कर देता है। शोध से पता चलता है कि प्रदूषित हवा दिमाग की इन प्लाक्स को साफ करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे ये तेजी से जमा होने लगती हैं। आनुवंशिक कमजोरी और पर्यावरणीय प्रदूषण का मेल संज्ञानात्मक क्षमता में गिरावट के जोखिम को बढ़ाता है।

हवा साफ होने पर भी बना रहता है खतरा

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नुकसान तब भी होता है जब प्रदूषण का स्तर सरकारी सुरक्षा मानकों से नीचे होता है। हवा साफ दिख सकती है, लेकिन अदृश्य कण खतरा बनाए रखते हैं। अच्छी बात यह है कि यह एक रोकी जा सकने वाली समस्या है।

ये भी पढ़ें:AQI अलर्ट: 7 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रदूषण से बचाने के 5 प्रभावी तरीके

बचाव के उपाय

आनुवंशिक कारणों के विपरीत जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना हमारे हाथ में है। स्वच्छ परिवहन का समर्थन, औद्योगिक उत्सर्जन पर कड़े नियम, और बेहतर शहरी योजना सीधे तौर पर मस्तिष्क के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर उठाएं ये कदम

व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ सरल कदम मदद कर सकते हैं। घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग, अधिक प्रदूषण वाले दिनों में बाहर व्यायाम से बचना, और भारी ट्रैफिक के दौरान मास्क पहनना जैसे सामूहिक प्रयास वास्तविक बदलाव लाने के लिए आवश्यक है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
air pollution Delhi Pollution Delhi Air Pollution

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।